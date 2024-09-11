Рік тому волинська «Сталева Сотка» стала механізованою бригадою ЗСУ

Сьогодні, 29 березня, виповнюється рівно рік як «Сталева Сотка» стала механізованою бригадою і увійшла до складу 9 АК Сухопутних військ ЗСУ.Про це у фейсбуці повідомив командир в/ч А7028 полковникВідтоді волинська 100 ОМБР пройшла запеклі бої на Покровському напрямку. А тепер уже дев’ятий місяць веде Битву за Торецьк, надзусиллями стримуючи велетенську навалу орди.«У День бригади я найперше хочу згадати тих наших побратимів і посестер, які віддали за Україну найдорожче – життя. Кожен і кожна із них назавжди у строю 100 омбр. А їхній подвиг запалює наші серця і додає сил у подальшій боротьбі.Сьогодні я дякую кожному і кожній, хто щодня, щогодини, щохвилини сумлінно виконує покладені на нього обов’язки. Саме завдяки вам нашу бригаду вже давно називають «Сталевою Соткою».Боротьба України за право бути Україною триває. Попереду нові випробування, які вимагатимуть від нас стійкості, згуртованості та рішучості. Хай як скаженіє ворог – нам до снаги його здолати. Впевнений, що особовий склад 100 омбр впорається з усіма викликами, виконає поставлені бойові завдання», - зазначив командир 100-ї бригади.