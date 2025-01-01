В аварії поблизу Луцька загинув велосипедист
Сьогодні, 12:13
У Луцькому районі внаслідок ДТП загинув велосипедист. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження.
Автопригода трапилася учора, 28 березня, на автодорозі поблизу села Веснянка, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
65-річний житель Колок, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, допустив наїзд на велосипедиста, 68-річного жителя міста Ківерці, який перетинав проїжджу частину.
Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження та згодом помер у лікарні.
Транспортний засіб поліцейські вилучили. Водій – тверезий.
За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Автопригода трапилася учора, 28 березня, на автодорозі поблизу села Веснянка, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
65-річний житель Колок, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, допустив наїзд на велосипедиста, 68-річного жителя міста Ківерці, який перетинав проїжджу частину.
Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження та згодом помер у лікарні.
Транспортний засіб поліцейські вилучили. Водій – тверезий.
За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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