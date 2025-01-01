Понад півтори тисячі орків та 23 танки: повідомили про втрати ворога за останню добу
Сьогодні, 10:30
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив приблизні втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на ранок 29 березня.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 912 490 (+1740) осіб,
- танків ‒ 10 478 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 796 (+34),
- артилерійських систем – 25 451 (+64),
- РСЗВ – 1345 (+1),
- засоби ППО ‒ 1122 (+3),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31 234 (+164),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42 398 (+118),
- спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 912 490 (+1740) осіб,
- танків ‒ 10 478 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 796 (+34),
- артилерійських систем – 25 451 (+64),
- РСЗВ – 1345 (+1),
- засоби ППО ‒ 1122 (+3),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31 234 (+164),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42 398 (+118),
- спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).
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