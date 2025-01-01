Понад півтори тисячі орків та 23 танки: повідомили про втрати ворога за останню добу





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.25 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 912 490 (+1740) осіб,

- танків ‒ 10 478 (+23) од,

- бойових броньованих машин ‒ 21 796 (+34),

- артилерійських систем – 25 451 (+64),

- РСЗВ – 1345 (+1),

- засоби ППО ‒ 1122 (+3),

- літаків – 370 (+0),

- гелікоптерів – 335 (+0),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31 234 (+164),

- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),

- кораблі /катери ‒ 28 (+0),

- підводні човни – 1 (+0),

- автомобільної техніки та автоцистерн – 42 398 (+118),

- спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив приблизні втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на ранок 29 березня.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.25 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 912 490 (+1740) осіб,- танків ‒ 10 478 (+23) од,- бойових броньованих машин ‒ 21 796 (+34),- артилерійських систем – 25 451 (+64),- РСЗВ – 1345 (+1),- засоби ППО ‒ 1122 (+3),- літаків – 370 (+0),- гелікоптерів – 335 (+0),- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31 234 (+164),- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),- кораблі /катери ‒ 28 (+0),- підводні човни – 1 (+0),- автомобільної техніки та автоцистерн – 42 398 (+118),- спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).

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