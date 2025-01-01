На Волині сьогодні попрощаються із захисником Андрієм Цюрою

Андрієм Миколайовичем Цюрою, 1980 року народження.



Про це повідомили у Турійській селищній раді.



Прощання відбудеться сьогодні, 29 березня. Траурний кортеж прибуде у Турійськ, і о 12:00 у Свято-Троїцькому храмі відбудеться заупокійна літургія.



Після цього чин поховання пройде у селі Кульчин.



Нагадаємо, 24 березня 2025 року солдат Андрій Цюра помер у лікарні.

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