На Волині сьогодні попрощаються із захисником Андрієм Цюрою
Сьогодні, 07:15
На Волині попрощаються із померлим жителем села Кульчин Андрієм Миколайовичем Цюрою, 1980 року народження.
Про це повідомили у Турійській селищній раді.
Прощання відбудеться сьогодні, 29 березня. Траурний кортеж прибуде у Турійськ, і о 12:00 у Свято-Троїцькому храмі відбудеться заупокійна літургія.
Після цього чин поховання пройде у селі Кульчин.
Нагадаємо, 24 березня 2025 року солдат Андрій Цюра помер у лікарні.
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Про це повідомили у Турійській селищній раді.
Прощання відбудеться сьогодні, 29 березня. Траурний кортеж прибуде у Турійськ, і о 12:00 у Свято-Троїцькому храмі відбудеться заупокійна літургія.
Після цього чин поховання пройде у селі Кульчин.
Нагадаємо, 24 березня 2025 року солдат Андрій Цюра помер у лікарні.
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