На Волині сьогодні попрощаються із захисником Андрієм Цюрою

На Волині сьогодні попрощаються із захисником Андрієм Цюрою
На Волині попрощаються із померлим жителем села Кульчин Андрієм Миколайовичем Цюрою, 1980 року народження.

Про це повідомили у Турійській селищній раді.

Прощання відбудеться сьогодні, 29 березня. Траурний кортеж прибуде у Турійськ, і о 12:00 у Свято-Троїцькому храмі відбудеться заупокійна літургія.

Після цього чин поховання пройде у селі Кульчин.

Нагадаємо, 24 березня 2025 року солдат Андрій Цюра помер у лікарні.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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