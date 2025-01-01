Курс валют на 29 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США – 41,48 (-8 коп.)



Курс євро

1 євро – 44,74 (-8 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,65 (-8 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 29 березня. Так вартість долара США знизилася на 8 копійок і становить 41,48 гривні.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США – 41,48 (-8 коп.)Курс євро1 євро – 44,74 (-8 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 10,65 (-8 коп.)

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