Курс валют на 29 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 29 березня. Так вартість долара США знизилася на 8 копійок і становить 41,48 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,48 (-8 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,74 (-8 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,65 (-8 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,48 (-8 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,74 (-8 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,65 (-8 коп.)
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