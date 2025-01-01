29 березня на Волині: гортаючи календар

29 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 29 березня, відзначають Всесвітній день піаніста.

День народження сьогодні відзначає заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт (на фото). Також день народження 29 березня у журналістки Олени П’яних.
Вітаємо їх зі святом та бажаємо здоров’я, невичерпної енергії та любові.

Іменини цього дня – Марко, Кирило, Остап, Іван, Потап, Пилип. Хай ангел-охоронець буде завжди поряд із вами.

Цей день в історії:

• 1886 – Джон Пембертон з Атланти створив новий лікувальний напій, нині відомий під назвою кока-кола
• 1910 – у Марселі піднявся в повітря перший гідроплан, пілотований Альбером Фабром
• 1933 – валлійський журналіст Ґарет Джоунс опублікував репортаж про Великий Голод в Україні
1991 – у Києві відбувся перший вечір поетичної групи "Бу-Ба-Бу" (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак).
• 1998 – Парламентські вибори в Україні 1998
• 2004 – в Україні створили Громадянську кампанію "Пора!"

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Теги: день народження, свята, іменини
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