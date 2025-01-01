Обірвалося життя захисника з Ковеля Михайла Мончука

Мончука Михайла Валерійовича, 18 листопада 1994 року народження.



Про це 28 березня повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.



Прощання із захисником відбудеться у суботу, 29 березня:



13.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення – хода до центру міста;



14.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Останнім місцем спочинку бійця стане Алея Героїв міського кладовища.







Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.

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