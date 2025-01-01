Обірвалося життя захисника з Ковеля Михайла Мончука
28 березня, 22:43
У Львівському військовому госпіталі внаслідок хвороби зупинилося серце солдата ремонтно-відновлювального батальйону евакуаційної роти військової частини А7028 Мончука Михайла Валерійовича, 18 листопада 1994 року народження.
Про це 28 березня повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Прощання із захисником відбудеться у суботу, 29 березня:
13.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення – хода до центру міста;
14.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Останнім місцем спочинку бійця стане Алея Героїв міського кладовища.
Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
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Про це 28 березня повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Прощання із захисником відбудеться у суботу, 29 березня:
13.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення – хода до центру міста;
14.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Останнім місцем спочинку бійця стане Алея Героїв міського кладовища.
Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
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