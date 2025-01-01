Обірвалося життя захисника з Ковеля Михайла Мончука

Обірвалося життя захисника з Ковеля Михайла Мончука
У Львівському військовому госпіталі внаслідок хвороби зупинилося серце солдата ремонтно-відновлювального батальйону евакуаційної роти військової частини А7028 Мончука Михайла Валерійовича, 18 листопада 1994 року народження.

Про це 28 березня повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Прощання із захисником відбудеться у суботу, 29 березня:

13.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення – хода до центру міста;

14.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Останнім місцем спочинку бійця стане Алея Героїв міського кладовища.

Обірвалося життя захисника з Ковеля Михайла Мончука


Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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