У Луцьку стартували тренування з волейболу сидячи для військових

У Луцьку стартували тренування з волейболу сидячи для військових
У Луцьку розпочались тренування з волейболу сидячи для ветеранів і військовослужбовців на реабілітації. Перше заняття відбулось у дитячо-юнацькій спортивній школі.

На тренування прийшли 9 чоловіків, розповіла Суспільному тренерка Ганна Галицька. Заняття для військових і ветеранів проводять безплатно.

"Різниця з класичним волейболом — це грається сидячи на підлозі, майданчик в два рази менший: довжина 10 метрів, ширина — 6 метрів, висота сітки — 1,15 метра для чоловіків", — сказала тренерка.

Ветеран ЗСУ Юрій розповів: прийшов на тренування разом з другом Сергієм, який після поранення та контузії пересувається на кріслі колісному.

"Я підірвався на кумулятивній міні, яка скидається з дрона, — каже Юрій. — Після перенесених операцій і видалення осколків, проходимо зараз реабілітацію разом із другом. У нього після важкої травми відняло мову, дуже сильна контузія. Він не може спілкуватися, але чує, бачить, тож вирішив взяти участь у тренуванні".

Почали тренування з розминки. Зі слів тренерки, заняття потрібні для реабілітації і відновлення військовослужбовців.

Ветеран війни Владислав Троцюк теж вперше потрапив на подібне тренування. Важке поранення чоловік отримав у 2023 році. Довго лікувався, але торік довелося ампутувати ногу.

стараюсь багато де приймати участь, тому що вже насидівся, належався, мені вистачило. Я вперше на такому тренуванні, цікаво, незвичайно, подивимось що буде далі", — говорить ветеран.

Як додала тренерка Ганна Галицька, адаптивний волейбол належить до паралімпійських дисциплін, також відбуваються всеукраїнські змагання ветеранів, тому учасники будуть готуватися до виступів.

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Теги: спорт, тренування, військові
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