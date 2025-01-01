Судили матір учня Любомльського профліцею, який пропустив 250 годин занять





Про це



Жінка ухилилась від виконання передбачених Сімейним кодексом України обов`язків щодо виховання та догляду за своїм неповнолітнім сином, яке проявилось у пропуску сином 250 годин навчальних занять у Любомльському професійному ліцеї без поважних причин, що виявили 12 березня.



На розгляд справи жінка в суд не з`явилась.



Винність жінки у вчиненні правопорушення повністю доводиться матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення; листом директора Любомльського професійного ліцею від 5 березня 2025 року; письмовими поясненнями порушниці.



Суд визнав жінку винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.184 КУпАП, і наклав на неї стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700 гривень.

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