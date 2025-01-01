Судили матір учня Любомльського профліцею, який пропустив 250 годин занять

Судили матір учня Любомльського профліцею, який пропустив 250 годин занять
Суддя Любомльського районного суду розглянув направлений відділенням поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області протокол серії ВАВ №966092 про притягнення до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.184 КУпАП громадянки України.

Про це Район.Любомль стало відомо з постанови суду.

Жінка ухилилась від виконання передбачених Сімейним кодексом України обов`язків щодо виховання та догляду за своїм неповнолітнім сином, яке проявилось у пропуску сином 250 годин навчальних занять у Любомльському професійному ліцеї без поважних причин, що виявили 12 березня.

На розгляд справи жінка в суд не з`явилась.

Винність жінки у вчиненні правопорушення повністю доводиться матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення; листом директора Любомльського професійного ліцею від 5 березня 2025 року; письмовими поясненнями порушниці.

Суд визнав жінку винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.184 КУпАП, і наклав на неї стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700 гривень.

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Теги: суд, покарання
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