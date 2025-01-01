На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Савчук

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Савчук
На фронті загинув житель села Нуйно Савчук Микола Григорович, 1975 року народження.

Про це повідомили у Сошичненській громаді.

Воїн проходив службу у лавах 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Микола Савчук загинув 20 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Васильківське Запорізької області.

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Савчук


Дату та час поховання повідомлять згодом.

Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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