На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Савчук

Савчук Микола Григорович, 1975 року народження.



Про це повідомили у Сошичненській громаді.



Воїн проходив службу у лавах 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.



Микола Савчук загинув 20 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Васильківське Запорізької області.







Дату та час поховання повідомлять згодом.



Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті загинув житель села Нуйно, 1975 року народження.Про це повідомили у Сошичненській громаді.Воїн проходив службу у лавах 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.Микола Савчук загинув 20 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Васильківське Запорізької області.Дату та час поховання повідомлять згодом.Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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