На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Савчук
Сьогодні, 21:15
На фронті загинув житель села Нуйно Савчук Микола Григорович, 1975 року народження.
Про це повідомили у Сошичненській громаді.
Воїн проходив службу у лавах 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Микола Савчук загинув 20 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Васильківське Запорізької області.
Дату та час поховання повідомлять згодом.
Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомили у Сошичненській громаді.
Воїн проходив службу у лавах 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Микола Савчук загинув 20 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Васильківське Запорізької області.
Дату та час поховання повідомлять згодом.
Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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