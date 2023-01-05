Луцький пологовий будинок не закривається

Луцький пологовий будинок не закривається
Нещодавно на одній із сесій Луцької міської ради вирішили приєднати луцький пологовий будинок до медоб'єднання громади. На жаль, люди подумали, що через це заклад повністю припиняє роботу. Але це не так.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».

«Ми точно працюємо як і працювали. В штатному режимі, 24/7 і надаємо весь спектр послуг, який і надавали згідно з договором з Національною службою здоровя України. Це і по пологах, і по народженню дітей, і по стаціонарній допомозі, по хірургічній допомозі, а також по веденню вагітності», – наголошує директор КП «Луцький клінічний пологовий будинок» Сергій Сябрук.

Щобільше, під час приєднання, за словами керівника, луцький пологовий будинок буде покращуватись і робити перебування в медзакладі ще кращим. Зараз же проводять усі необхідні юридичні дії, аби установа продовжувала працювати уже в складі медичного об'єднання. Проте жодних змін для пацієнтів це не несе.

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Теги: пологовий, Луцьк
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