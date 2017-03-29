Євробачення-2025: стало відомо, під яким номером виступатиме Ziferblat
Сьогодні, 19:05
Гурт Ziferblat, який цьогоріч представлятиме Україну на Євробаченні у Швейцарії, виступить у першому півфіналі під 5 номером.
Про це повідомляє «Суспільне. Культура».
Два півфінали відбудуться упродовж 13-15 травня. Україна виступить саме 13 травня. Першою виступатиме Ісландія, а за нею — Польща, Словенія та Естонія. Господарка цьогорічного Євробачення виступатиме під номером
До грандфіналу Євробачення у Базелі пройдуть 20 країн-учасниць, 6 з яких уже автоматично зарахували туди — це Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія.
До грандфіналу "Євробачення" у Базелі пройдуть 20 країн-учасниць, і виступлять 6 країн, які автоматично зараховані до нього.
Представники країн "великої п’ятірки" (Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії й Іспанії) та країни — господарки "Євробачення-2025" Швейцарії, які виступатимуть одразу у фіналі, 17 травня, вперше виконають свої пісні наживо також під час півфіналів.
У півфіналах автофіналісти співатимуть того самого вечора, якого вони були обрані для голосування за результатами жеребкування.
Про "Євробачення-2025"
69-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у швейцарському місті Базель у 2025 році, оскільки у Швеції перемогу здобули Nemo з піснею The Code.
Гранд-фінал конкурсу заплановано на суботу, 17 травня, а півфінали — на 13 та 15 травня. Подія пройде на арені St. Jakobshalle.
Про це повідомляє «Суспільне. Культура».
Два півфінали відбудуться упродовж 13-15 травня. Україна виступить саме 13 травня. Першою виступатиме Ісландія, а за нею — Польща, Словенія та Естонія. Господарка цьогорічного Євробачення виступатиме під номером
До грандфіналу Євробачення у Базелі пройдуть 20 країн-учасниць, 6 з яких уже автоматично зарахували туди — це Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія.
До грандфіналу "Євробачення" у Базелі пройдуть 20 країн-учасниць, і виступлять 6 країн, які автоматично зараховані до нього.
Представники країн "великої п’ятірки" (Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії й Іспанії) та країни — господарки "Євробачення-2025" Швейцарії, які виступатимуть одразу у фіналі, 17 травня, вперше виконають свої пісні наживо також під час півфіналів.
У півфіналах автофіналісти співатимуть того самого вечора, якого вони були обрані для голосування за результатами жеребкування.
Про "Євробачення-2025"
69-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у швейцарському місті Базель у 2025 році, оскільки у Швеції перемогу здобули Nemo з піснею The Code.
Гранд-фінал конкурсу заплановано на суботу, 17 травня, а півфінали — на 13 та 15 травня. Подія пройде на арені St. Jakobshalle.