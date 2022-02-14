Лучанин просить відновити маршрут № 18, але міськрада каже, що це неможливо

Ярослав Гнатюк. Відповідну петицію він зареєстрував у четвер, 27 березня.



Станом на 28 березня петиція зібрала 4 підписи з 300 необхідних. До кінця збору залишилось 13 днів, пише



Зі слів автора, вул. Ветеранів і Гетьмана Мазепи залишились без транспортного сполучення.



Він пропонує наступну схему: вул. Дубнівська — «Автозавод» — вул. Гетьмана Мазепи — вул. Олени Пчілки — просп. Відродження — вул. Ветеранів — гіпермаркет «Там Там» — просп. Перемоги — вул. Винниченка — ТЦ ЦУМ — вул. Данила Галицького — вул. Гнідавська — вул. Потебні — вул. Львівська — підприємство Kromberg&Schubert — вул. Сергія Климчука (раніше — Бенделіані) — завод «СКФ Україна».



Автор петиції просить залучити 6 автобусів у будні та 5 на вихідні дні, а останні рейси не раніше 21:20 з обох напрямів.



Маршрут припинив свою роботу декілька років тому через відсутність необхідного пасажиропотоку, прокоментував misto.media заступник начальника відділу управління транспорту Луцької міськради Олександр Середа.



Станом на сьогодні відновити рух транспорту неможливо, зазначив він, і на це є дві причини:



недостатній пасажиропотік;



недостатня кількість водіїв навіть для транспорту, що рухається містом.



Олександр Середа додав, що якби маршрут навіть і відновили, то інтервал руху транспорту був би незручний для містян — не менш як 30 хвилин.



Автор петиції звертався до міської ради ще у 2023 році з проханням відновити маршрути № 23 і № 18, тоді петиція зібрала 17 підписів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пустити автобусний маршрут вулицями Ветеранів і Гетьмана Мазепи просить автор ініціативи. Відповідну петицію він зареєстрував у четвер, 27 березня.Станом на 28 березня петиція зібрала 4 підписи з 300 необхідних. До кінця збору залишилось 13 днів, пише misto.media Зі слів автора, вул. Ветеранів і Гетьмана Мазепи залишились без транспортного сполучення.Він пропонує наступну схему: вул. Дубнівська — «Автозавод» — вул. Гетьмана Мазепи — вул. Олени Пчілки — просп. Відродження — вул. Ветеранів — гіпермаркет «Там Там» — просп. Перемоги — вул. Винниченка — ТЦ ЦУМ — вул. Данила Галицького — вул. Гнідавська — вул. Потебні — вул. Львівська — підприємство Kromberg&Schubert — вул. Сергія Климчука (раніше — Бенделіані) — завод «СКФ Україна».Автор петиції просить залучити 6 автобусів у будні та 5 на вихідні дні, а останні рейси не раніше 21:20 з обох напрямів.Маршрут припинив свою роботу декілька років тому через відсутність необхідного пасажиропотоку, прокоментував misto.media заступник начальника відділу управління транспорту Луцької міськрадиСтаном на сьогодні відновити рух транспорту неможливо, зазначив він, і на це є дві причини:недостатній пасажиропотік;недостатня кількість водіїв навіть для транспорту, що рухається містом.Олександр Середа додав, що якби маршрут навіть і відновили, то інтервал руху транспорту був би незручний для містян — не менш як 30 хвилин.Автор петиції звертався до міської ради ще у 2023 році з проханням відновити маршрути № 23 і № 18, тоді петиція зібрала 17 підписів.

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