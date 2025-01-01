Вогонь перекинувся на хрести й пам'ятники: у селищі на Волині через паліїв трави ледве не згоріло кладовище

"Якщо не бережете живих, хоча б шануйте пам'ять померлих", - з таким меседжем волинські рятувальники звертаються до осіб, які підпалили суху траву на кладовищі в селищі Стара Вижівка.Полум'я охопило густі зарості й у якийсь момент ситуація вийшла з-під контролю — вогонь перекинувся на хрести й пам'ятники.Повідомлення про пожежу на кладовищі в Старій Вижівці надійшло на лінію 101 сьогодні о 14:06. Уже за кілька хвилин за викликом прибули рятувальники, о 14:53 вони ліквідували займання.На місці події працює поліція. Осіб, причетних до виникнення пожежі, встановлюють.