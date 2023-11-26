У водія в Луцьку знайшли наркотики

Днями, близько 4-ї години ранку, у місті Луцьку на вулиці Івана Газюка інспектори зупинили автомобіль Skoda за порушення правил дорожнього руху.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння, проте він відмовився проходити огляд у медичному закладі.Під час поверхневої перевірки у чоловіка інспектори виявили 25 таблеток та зіп-пакет із порошкоподібною речовиною, ймовірно, наркотичною", - йдеться в повідомленні.На водія поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали за вчинені правопорушення.Наразі відомо, що за цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.