Неймовірна історія: кров для переливання пораненому волинянину доставили дроном
Сьогодні, 14:42
Про надзвичайний порятунок волинського бійця Вадима Жилка, котрий отримав поранення в сонну артерію, тепер говорить уся Україна. Це випадок, коли шанс вижити є швидше дивом, ніж реальністю.
Але завдяки успішно проведеній спецоперації із доставки дроном донорської крові та переливанням її прямо в окопах під обстрілами, Вадим тепер проходить реабілітацію і з усмішкою згадує пережите, пише Мирослава Струк на шпальтах видання Нове життя.
На щастя, поряд із воїном у момент тяжкого поранення в артерію з правого боку шиї був бойовий медик бригади, котрий діяв упевнено та рішуче, аби врятувати молодого воїна.
У Вадима сильно витікала кров, й шанси вижити були дуже мізерними, адже бліндаж постійно атакували росіяни й евакуюватися не було можливості. Ледь діставшись до суміжного укриття, побратими вирішили доставляти донорську кров дроном. Пілот успішно скинув пакунок прямо в руки медика. І той в екстремальних умовах зробив переливання.
Наразі 22-річний захисник проходить реабілітацію. Адже, окрім поранення в артерію, він має осколки в руках та обличчі. Також під час евакуації у Вадима стався крововилив у мозок, і від цього повністю паралізувало ліву сторону. Але з часом молодий і спраглий до життя Вадим Жилко навчився ходити, тепер він постійно тренує руку, аби вона повністю стала працювати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Але завдяки успішно проведеній спецоперації із доставки дроном донорської крові та переливанням її прямо в окопах під обстрілами, Вадим тепер проходить реабілітацію і з усмішкою згадує пережите, пише Мирослава Струк на шпальтах видання Нове життя.
На щастя, поряд із воїном у момент тяжкого поранення в артерію з правого боку шиї був бойовий медик бригади, котрий діяв упевнено та рішуче, аби врятувати молодого воїна.
У Вадима сильно витікала кров, й шанси вижити були дуже мізерними, адже бліндаж постійно атакували росіяни й евакуюватися не було можливості. Ледь діставшись до суміжного укриття, побратими вирішили доставляти донорську кров дроном. Пілот успішно скинув пакунок прямо в руки медика. І той в екстремальних умовах зробив переливання.
Наразі 22-річний захисник проходить реабілітацію. Адже, окрім поранення в артерію, він має осколки в руках та обличчі. Також під час евакуації у Вадима стався крововилив у мозок, і від цього повністю паралізувало ліву сторону. Але з часом молодий і спраглий до життя Вадим Жилко навчився ходити, тепер він постійно тренує руку, аби вона повністю стала працювати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У водія в Луцьку знайшли наркотики
Сьогодні, 15:48
В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників
Сьогодні, 15:18
Неймовірна історія: кров для переливання пораненому волинянину доставили дроном
Сьогодні, 14:42
Родина майже 2 роки не знала про долю загиблого воїна з Волині
Сьогодні, 14:12
Обличчя війни. Світлини волинських мінометників
Сьогодні, 13:56