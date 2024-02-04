Неймовірна історія: кров для переливання пораненому волинянину доставили дроном

Неймовірна історія: кров для переливання пораненому волинянину доставили дроном
Про надзвичайний порятунок волинського бійця Вадима Жилка, котрий отримав поранення в сонну артерію, тепер говорить уся Україна. Це випадок, коли шанс вижити є швидше дивом, ніж реальністю.

Але завдяки успішно проведеній спецоперації із доставки дроном донорської крові та переливанням її прямо в окопах під обстрілами, Вадим тепер проходить реабілітацію і з усмішкою згадує пережите, пише Мирослава Струк на шпальтах видання Нове життя.

На щастя, поряд із воїном у момент тяжкого поранення в артерію з правого боку шиї був бойовий медик бригади, котрий діяв упевнено та рішуче, аби врятувати молодого воїна.

У Вадима сильно витікала кров, й шанси вижити були дуже мізерними, адже бліндаж постійно атакували росіяни й евакуюватися не було можливості. Ледь діставшись до суміжного укриття, побратими вирішили доставляти донорську кров дроном. Пілот успішно скинув пакунок прямо в руки медика. І той в екстремальних умовах зробив переливання.

Наразі 22-річний захисник проходить реабілітацію. Адже, окрім поранення в артерію, він має осколки в руках та обличчі. Також під час евакуації у Вадима стався крововилив у мозок, і від цього повністю паралізувало ліву сторону. Але з часом молодий і спраглий до життя Вадим Жилко навчився ходити, тепер він постійно тренує руку, аби вона повністю стала працювати.

Неймовірна історія: кров для переливання пораненому волинянину доставили дроном

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Теги: поранені, лікування
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