Обличчя війни. Світлини волинських мінометників
Сьогодні, 13:56
Світлинами воїнів-мінометників поділилася волинська 100-та окрема механізована бригада.
Про це йдеться у дописі військової частини у фейсбуці.
«Бійці першої мінометної батареї мотопіхотного батальйону 100 омбр. Воїни, які вправно нищать ворога і наближають нашу Перемогу», - йдеться у коментарі до світлин.
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Про це йдеться у дописі військової частини у фейсбуці.
«Бійці першої мінометної батареї мотопіхотного батальйону 100 омбр. Воїни, які вправно нищать ворога і наближають нашу Перемогу», - йдеться у коментарі до світлин.
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