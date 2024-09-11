Обличчя війни. Світлини волинських мінометників





Про це йдеться у дописі військової частини у фейсбуці.



«Бійці першої мінометної батареї мотопіхотного батальйону 100 омбр. Воїни, які вправно нищать ворога і наближають нашу Перемогу», - йдеться у коментарі до світлин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Світлинами воїнів-мінометників поділилася волинська 100-та окрема механізована бригада.Про це йдеться у дописі військової частини у фейсбуці.«Бійці першої мінометної батареї мотопіхотного батальйону 100 омбр. Воїни, якіі наближають нашу Перемогу», - йдеться у коментарі до світлин.

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