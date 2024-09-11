Обличчя війни. Світлини волинських мінометників

Обличчя війни. Світлини волинських мінометників
Світлинами воїнів-мінометників поділилася волинська 100-та окрема механізована бригада.

Про це йдеться у дописі військової частини у фейсбуці.

«Бійці першої мінометної батареї мотопіхотного батальйону 100 омбр. Воїни, які вправно нищать ворога і наближають нашу Перемогу», - йдеться у коментарі до світлин.


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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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