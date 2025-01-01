Родина майже 2 роки не знала про долю загиблого воїна з Волині
Сьогодні, 14:12
Офіційно підтвердили загибель волинського воїна Віктора Краснопери, про що повідомила його дружина Вікторія.
Про це у фейсбуці повідомляє Наш Край Медіа.
Віктор Краснопера народився в селі Рудня 21 грудня 1993 року.
Віктор закінчив Рожищенську школу №3, професійно-технічне училище у Берестечку за спеціальністю «машиніст-тракторист». Працював за спеціальністю, а згодом влаштувався на роботу на Рожищенський сирзавод.
У 2016 році Віктор одружився.
Народилася донечка Валерія, яку дуже любив.
17 вересня 2022 року Віктор став на захист України в лави ЗСУ. Оскільки до того в армії не служив, разом з іншими бійцями поїхав на навчання у Великобританію. А вже повернувшись звідти, наші захисники несли службу в гарячих точках, під Бахмутом.
5 червня 2023 року зв’язок з Віктором пропав, він отримав статус безвісти зниклого.
«Вічна пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Наш Край Медіа.
Віктор Краснопера народився в селі Рудня 21 грудня 1993 року.
Віктор закінчив Рожищенську школу №3, професійно-технічне училище у Берестечку за спеціальністю «машиніст-тракторист». Працював за спеціальністю, а згодом влаштувався на роботу на Рожищенський сирзавод.
У 2016 році Віктор одружився.
Народилася донечка Валерія, яку дуже любив.
17 вересня 2022 року Віктор став на захист України в лави ЗСУ. Оскільки до того в армії не служив, разом з іншими бійцями поїхав на навчання у Великобританію. А вже повернувшись звідти, наші захисники несли службу в гарячих точках, під Бахмутом.
5 червня 2023 року зв’язок з Віктором пропав, він отримав статус безвісти зниклого.
«Вічна пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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