Родина майже 2 роки не знала про долю загиблого воїна з Волині

Офіційно підтвердили загибель волинського воїна, про що повідомила його дружинаПро це у фейсбуці повідомляє Наш Край Медіа.Віктор Краснопера народився в селі Рудня 21 грудня 1993 року.Віктор закінчив Рожищенську школу №3, професійно-технічне училище у Берестечку за спеціальністю «машиніст-тракторист». Працював за спеціальністю, а згодом влаштувався на роботу на Рожищенський сирзавод.У 2016 році Віктор одружився.Народилася донечка, яку дуже любив.17 вересня 2022 року Віктор став на захист України в лави ЗСУ. Оскільки до того в армії не служив, разом з іншими бійцями поїхав на навчання у Великобританію. А вже повернувшись звідти, наші захисники несли службу в гарячих точках, під Бахмутом.5 червня 2023 року зв’язок з Віктором пропав, він отримав статус безвісти зниклого.«Вічна пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.