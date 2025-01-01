Росія обстріляла обʼєкти «Нафтогазу»





Про це повідомили в компанії, пише



Фахівці «Нафтогазу» вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень. Унаслідок обстрілів постраждалих не було.



У компанії запевнили, що негайно розпочнуть відновлення, щоб гарантувати безперебійне газопостачання.



Це вже 18-та комбінована атака на інфраструктуру «Групи Нафтогаз» від початку повномасштабної війни та восьма — з початку 2025 року.



Що відомо про обстріл?



У ніч проти 28 березня російські війська атакували Україну за допомогою 163 безпілотників різних типів. Сили оборони збили 89 з них. Ще 51 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).



Відомо, що внаслідок атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя.



У Полтавській громаді пошкоджено склади, адмінбудівлі та трансформатор одного з підприємств у промисловій зоні. Однак минулося без постраждалих.



На Дніпропетровщині в одній із громад безпілотники завдали руйнувань на території сільськогосподарського підприємства, а в іншій — пошкодили інфраструктурний об'єкт, розповідав голова ОВА Сергій Лисак.



За даними ДСНС, на Одещині внаслідок атаки горіли гаражі, господарські споруди, а також пошкоджено приватні житлові будинки. Постраждала одна людина.



На Миколаївщині, у Вознесенській громаді, загорілося складське приміщення агропромислового об’єкта. Там минулося без постраждалих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час масованої атаки в ніч проти 28 березня російські війська пошкодили газовидобувні потужності «Нафтогазу».Про це повідомили в компанії, пише Громадське Фахівці «Нафтогазу» вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень. Унаслідок обстрілів постраждалих не було.У компанії запевнили, що негайно розпочнуть відновлення, щоб гарантувати безперебійне газопостачання.Це вже 18-та комбінована атака на інфраструктуру «Групи Нафтогаз» від початку повномасштабної війни та восьма — з початку 2025 року.У ніч проти 28 березня російські війська атакували Україну за допомогою 163 безпілотників різних типів. Сили оборони збили 89 з них. Ще 51 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).Відомо, що внаслідок атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя.У Полтавській громаді пошкоджено склади, адмінбудівлі та трансформатор одного з підприємств у промисловій зоні. Однак минулося без постраждалих.На Дніпропетровщині в одній із громад безпілотники завдали руйнувань на території сільськогосподарського підприємства, а в іншій — пошкодили інфраструктурний об'єкт, розповідав голова ОВАЗа даними ДСНС, на Одещині внаслідок атаки горіли гаражі, господарські споруди, а також пошкоджено приватні житлові будинки. Постраждала одна людина.На Миколаївщині, у Вознесенській громаді, загорілося складське приміщення агропромислового об’єкта. Там минулося без постраждалих.

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