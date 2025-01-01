Росія обстріляла обʼєкти «Нафтогазу»
Сьогодні, 13:32
Під час масованої атаки в ніч проти 28 березня російські війська пошкодили газовидобувні потужності «Нафтогазу».
Про це повідомили в компанії, пише Громадське.
Фахівці «Нафтогазу» вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень. Унаслідок обстрілів постраждалих не було.
У компанії запевнили, що негайно розпочнуть відновлення, щоб гарантувати безперебійне газопостачання.
Це вже 18-та комбінована атака на інфраструктуру «Групи Нафтогаз» від початку повномасштабної війни та восьма — з початку 2025 року.
Що відомо про обстріл?
У ніч проти 28 березня російські війська атакували Україну за допомогою 163 безпілотників різних типів. Сили оборони збили 89 з них. Ще 51 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Відомо, що внаслідок атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя.
У Полтавській громаді пошкоджено склади, адмінбудівлі та трансформатор одного з підприємств у промисловій зоні. Однак минулося без постраждалих.
На Дніпропетровщині в одній із громад безпілотники завдали руйнувань на території сільськогосподарського підприємства, а в іншій — пошкодили інфраструктурний об'єкт, розповідав голова ОВА Сергій Лисак.
За даними ДСНС, на Одещині внаслідок атаки горіли гаражі, господарські споруди, а також пошкоджено приватні житлові будинки. Постраждала одна людина.
На Миколаївщині, у Вознесенській громаді, загорілося складське приміщення агропромислового об’єкта. Там минулося без постраждалих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в компанії, пише Громадське.
Фахівці «Нафтогазу» вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень. Унаслідок обстрілів постраждалих не було.
У компанії запевнили, що негайно розпочнуть відновлення, щоб гарантувати безперебійне газопостачання.
Це вже 18-та комбінована атака на інфраструктуру «Групи Нафтогаз» від початку повномасштабної війни та восьма — з початку 2025 року.
Що відомо про обстріл?
У ніч проти 28 березня російські війська атакували Україну за допомогою 163 безпілотників різних типів. Сили оборони збили 89 з них. Ще 51 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Відомо, що внаслідок атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя.
У Полтавській громаді пошкоджено склади, адмінбудівлі та трансформатор одного з підприємств у промисловій зоні. Однак минулося без постраждалих.
На Дніпропетровщині в одній із громад безпілотники завдали руйнувань на території сільськогосподарського підприємства, а в іншій — пошкодили інфраструктурний об'єкт, розповідав голова ОВА Сергій Лисак.
За даними ДСНС, на Одещині внаслідок атаки горіли гаражі, господарські споруди, а також пошкоджено приватні житлові будинки. Постраждала одна людина.
На Миколаївщині, у Вознесенській громаді, загорілося складське приміщення агропромислового об’єкта. Там минулося без постраждалих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Родина майже 2 роки не знала про долю загиблого воїна з Волині
Сьогодні, 14:12
Обличчя війни. Світлини волинських мінометників
Сьогодні, 13:56
Росія обстріляла обʼєкти «Нафтогазу»
Сьогодні, 13:32
Волиняни провели в останню путь Героя Андрія Драганчука
Сьогодні, 13:20
На міжнародному чемпіонаті Україну представлятиме волинянка
Сьогодні, 12:49