На міжнародному чемпіонаті Україну представлятиме волинянка

На міжнародному чемпіонаті Україну представлятиме волинянка
Україна буде представлена однією легкоатлеткою із Волині на першому етапі Континентального туру з легкої атлетики, що відбудеться на відкритому повітрі в австралійському Мельбурні — Maurie Plant Meet.

Про це пише Суспільне.

Змагання у Мельбурні відбудуться у суботу, 29 березня. Початок перших стартів — о 8:30 за Києвом, де відбудеться фінал у жіночому метанні списа.

Україна на турнірі у Мельбурні буде представлена однією спортсменкою — Іриною Климець із Волині. Фінал метання молота за її участі розпочнеться о 10:53.

Для Климець змагання у Мельбурні стануть четвертими у сезоні. І другими — саме на відкритому повітрі: на Кубку Європи з метань вона посіла 10-те місце.

Всього на старт у жіночому метанні молота в Мельбурні вийдуть дев'ять спортсменок. Серед суперниць Климець — бронзова призерка Євро-2024 Роз Лога, чинна чемпіонка Океанії Лорен Брюс, а також учасниця Олімпійських ігор у Парижі Стефані Реткліфф.

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Теги: спорт, Волинь
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