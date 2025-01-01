На міжнародному чемпіонаті Україну представлятиме волинянка





Про це пише



Змагання у Мельбурні відбудуться у суботу, 29 березня. Початок перших стартів — о 8:30 за Києвом, де відбудеться фінал у жіночому метанні списа.



Україна на турнірі у Мельбурні буде представлена однією спортсменкою — Іриною Климець із Волині. Фінал метання молота за її участі розпочнеться о 10:53.



Для Климець змагання у Мельбурні стануть четвертими у сезоні. І другими — саме на відкритому повітрі: на Кубку Європи з метань вона посіла 10-те місце.



Всього на старт у жіночому метанні молота в Мельбурні вийдуть дев'ять спортсменок. Серед суперниць Климець — бронзова призерка Євро-2024 Роз Лога, чинна чемпіонка Океанії Лорен Брюс, а також учасниця Олімпійських ігор у Парижі Стефані Реткліфф.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна буде представлена однією легкоатлеткою із Волині на першому етапі Континентального туру з легкої атлетики, що відбудеться на відкритому повітрі в австралійському Мельбурні — Maurie Plant Meet.Про це пише Суспільне у Мельбурні відбудуться у суботу, 29 березня. Початок перших стартів — о 8:30 за Києвом, де відбудеться фінал у жіночому метанні списа.Україна на турнірі у Мельбурні буде представлена однією спортсменкою —із Волині. Фінал метання молота за її участі розпочнеться о 10:53.Для Климець змагання у Мельбурні стануть четвертими у сезоні. І другими — саме на відкритому повітрі: на Кубку Європи з метань вона посіла 10-те місце.Всього на старт у жіночому метанні молота в Мельбурні вийдуть дев'ять спортсменок. Серед суперниць Климець — бронзова призерка Євро-2024 Роз Лога, чинна чемпіонка Океанії Лорен Брюс, а також учасниця Олімпійських ігор у Парижі Стефані Реткліфф.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію