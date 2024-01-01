Волинянка виборола «золото» на міжнародному турнірі з метання молота
Сьогодні, 14:45
Волинська метальниця молота Ірина Климець здобула другу міжнародну перемогу в сезоні 2024 року — виграла "челленджер" Континентального туру World Athletics у чеській Остраві.
Про це інформує Суспільне.
29-річна українка виконала три зараховані спроби з шести. Екватор змагань вона перетинала другою — 0.20 метра програвала словачці Вероніці Канюховій.
На "золото" Климець метнула в четвертій спробі — 67.57 метра, перевершивши власний результат із кваліфікації Олімпійських ігор-2024 (66.95 м). Канюхова завершила турнір зі "сріблом" та результатом у 67.14 метра.
Климець вдруге у нинішньому сезоні виграє "золото" міжнародних змагань. Досі її єдина перемога 2024 року була датована 23 червня, коли Ірина тріумфувала в польській Познані.
Ірина Климець: всі міжнародні медалі 2024 року
23 травня. Йихві (Естонія) — "бронза" (66.33 м)
23 червня. Познань (Польща) — "золото" (66.85 м)
10 вересня. Острава (Чехія) — "золото" (67.57 м)
Турнір Ostrava Silver Spike легкоатлети України завершили з двома нагородами: у чоловічих стрибках у довжину "бронзу" також здобув 29-річний Ярослав Ісаченков — полетів на 7.22 метра в останній зарахованій спробі.
Ірина Климець у сезоні-2024: що відомо?
На національному рівні Климець цього року виграла всі чотири офіційні старти, зокрема відстояла звання чемпіонки України.
Втретє в кар'єрі стартувала на Олімпійських іграх. У Парижі вибула за підсумками кваліфікації з найкращою спробою 66.95 метра.
Втретє виступила на чемпіонатах Європи — і вперше не подолала кваліфікацію з результатом 66.11 метра.
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Про це інформує Суспільне.
29-річна українка виконала три зараховані спроби з шести. Екватор змагань вона перетинала другою — 0.20 метра програвала словачці Вероніці Канюховій.
На "золото" Климець метнула в четвертій спробі — 67.57 метра, перевершивши власний результат із кваліфікації Олімпійських ігор-2024 (66.95 м). Канюхова завершила турнір зі "сріблом" та результатом у 67.14 метра.
Климець вдруге у нинішньому сезоні виграє "золото" міжнародних змагань. Досі її єдина перемога 2024 року була датована 23 червня, коли Ірина тріумфувала в польській Познані.
Ірина Климець: всі міжнародні медалі 2024 року
23 травня. Йихві (Естонія) — "бронза" (66.33 м)
23 червня. Познань (Польща) — "золото" (66.85 м)
10 вересня. Острава (Чехія) — "золото" (67.57 м)
Турнір Ostrava Silver Spike легкоатлети України завершили з двома нагородами: у чоловічих стрибках у довжину "бронзу" також здобув 29-річний Ярослав Ісаченков — полетів на 7.22 метра в останній зарахованій спробі.
Ірина Климець у сезоні-2024: що відомо?
На національному рівні Климець цього року виграла всі чотири офіційні старти, зокрема відстояла звання чемпіонки України.
Втретє в кар'єрі стартувала на Олімпійських іграх. У Парижі вибула за підсумками кваліфікації з найкращою спробою 66.95 метра.
Втретє виступила на чемпіонатах Європи — і вперше не подолала кваліфікацію з результатом 66.11 метра.
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