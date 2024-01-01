Волинянка виборола «золото» на міжнародному турнірі з метання молота

метальниця молота Ірина Климець здобула другу міжнародну перемогу в сезоні 2024 року — виграла "челленджер" Континентального туру World Athletics у чеській Остраві.



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29-річна українка виконала три зараховані спроби з шести. Екватор змагань вона перетинала другою — 0.20 метра програвала словачці Вероніці Канюховій.



На "золото" Климець метнула в четвертій спробі — 67.57 метра, перевершивши власний результат із кваліфікації Олімпійських ігор-2024 (66.95 м). Канюхова завершила турнір зі "сріблом" та результатом у 67.14 метра.



Климець вдруге у нинішньому сезоні виграє "золото" міжнародних змагань. Досі її єдина перемога 2024 року була датована 23 червня, коли Ірина тріумфувала в польській Познані.



Ірина Климець: всі міжнародні медалі 2024 року



23 травня. Йихві (Естонія) — "бронза" (66.33 м)

23 червня. Познань (Польща) — "золото" (66.85 м)

10 вересня. Острава (Чехія) — "золото" (67.57 м)



Турнір Ostrava Silver Spike легкоатлети України завершили з двома нагородами: у чоловічих стрибках у довжину "бронзу" також здобув 29-річний Ярослав Ісаченков — полетів на 7.22 метра в останній зарахованій спробі.



Ірина Климець у сезоні-2024: що відомо?



На національному рівні Климець цього року виграла всі чотири офіційні старти, зокрема відстояла звання чемпіонки України.



Втретє в кар'єрі стартувала на Олімпійських іграх. У Парижі вибула за підсумками кваліфікації з найкращою спробою 66.95 метра.



Втретє виступила на чемпіонатах Європи — і вперше не подолала кваліфікацію з результатом 66.11 метра.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинськаздобула другу міжнародну перемогу в сезоні 2024 року — виграла "челленджер" Континентального туру World Athletics у чеській Остраві.Про це інформує Суспільне 29-річна українка виконала три зараховані спроби з шести. Екватор змагань вона перетинала другою — 0.20 метра програвала словачціНа "золото" Климець метнула в четвертій спробі — 67.57 метра, перевершивши власний результат із кваліфікації Олімпійських ігор-2024 (66.95 м). Канюхова завершила турнір зі "сріблом" та результатом у 67.14 метра.Климець вдруге у нинішньому сезоні виграє "золото" міжнародних змагань. Досі її єдина перемога 2024 року була датована 23 червня, коли Ірина тріумфувала в польській Познані.23 травня. Йихві (Естонія) — "бронза" (66.33 м)23 червня. Познань (Польща) — "золото" (66.85 м)10 вересня. Острава (Чехія) — "золото" (67.57 м)Турнір Ostrava Silver Spike легкоатлети України завершили з двома нагородами: у чоловічих стрибках у довжину "бронзу" також здобув 29-річний— полетів на 7.22 метра в останній зарахованій спробі.На національному рівні Климець цього року виграла всі чотири офіційні старти, зокрема відстояла звання чемпіонки України.Втретє в кар'єрі стартувала на Олімпійських іграх. У Парижі вибула за підсумками кваліфікації з найкращою спробою 66.95 метра.Втретє виступила на чемпіонатах Європи — і вперше не подолала кваліфікацію з результатом 66.11 метра.

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