У Білорусі провели військові навчання «з урахуванням ситуації в Курській області»





Про це пише Telegraf.news, повідомляє



Навчання проводилися під керівництвом міністра внутрішніх справ Білорусі Івана Кубракова. За його словами, під час навчань не тільки підготували особовий склад і спецтехніку, а й «провели роботу з населенням».



«Головне для нас — гарантувати безпеку населення, не допустивши прориву бойовиків у населені пункти. Вони мають бути знищені ще на підходах», — зазначив Кубраков.



Водночас він додав, що жителі прикордонного регіону «знають про події в сусідній країні», а тому влада Білорусі «не допустить хаосу».



Бої в Курській області



Перші неофіційні повідомлення про прорив кордону в Курській області з’явилися 7 серпня. На цьому тлі лідер росії володимир путін заявив про «масштабну провокацію» з боку України.



Президент України Володимир Зеленський уперше підтвердив бої на Курщині 12 серпня. Станом на 27 серпня Україна контролювала 1294 км² російської території, передавав головнокомандувач ЗСУ. За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно за 8 кілометрів углиб росії.



За словами Зеленського, наступ на Курщину — частина великої операції, «щоб примусити рф до справедливого миру». Зокрема, ця операція дала змогу уникнути послаблення позицій України та окупації Сумщини, а ще перехопити у росії ініціативу. Також операція «стала найбільшою інвестицією» України у процес звільнення своїх громадян з російського полону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У прикордонній з Україною Брестській області Білорусі провели військові навчання «Столін-2024» з метою запобігання діяльності незаконних збройних формувань. Навчання проводили з «урахуванням ситуації» в Курській області рф.Про це пише Telegraf.news, повідомляє Громадське Навчання проводилися під керівництвом міністра внутрішніх справ Білорусі. За його словами, під час навчань не тільки підготували особовий склад і спецтехніку, а й «провели роботу з населенням».«Головне для нас — гарантувати безпеку населення, не допустивши прориву бойовиків у населені пункти. Вони мають бути знищені ще на підходах», — зазначив Кубраков.Водночас він додав, що жителі прикордонного регіону «знають про події в сусідній країні», а тому влада Білорусі «не допустить хаосу».Перші неофіційні повідомлення про прорив кордону в Курській області з’явилися 7 серпня. На цьому тлі лідер росії володимир путін заявив про «масштабну провокацію» з боку України.Президент Україниуперше підтвердив бої на Курщині 12 серпня. Станом на 27 серпня Україна контролювала 1294 км² російської території, передавав головнокомандувач ЗСУ. За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно за 8 кілометрів углиб росії.За словами Зеленського, наступ на Курщину — частина великої операції, «щоб примусити рф до справедливого миру». Зокрема, ця операція дала змогу уникнути послаблення позицій України та окупації Сумщини, а ще перехопити у росії ініціативу. Також операція «стала найбільшою інвестицією» України у процес звільнення своїх громадян з російського полону.

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