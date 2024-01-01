У Білорусі провели військові навчання «з урахуванням ситуації в Курській області»

У Білорусі провели військові навчання «з урахуванням ситуації в Курській області»
У прикордонній з Україною Брестській області Білорусі провели військові навчання «Столін-2024» з метою запобігання діяльності незаконних збройних формувань. Навчання проводили з «урахуванням ситуації» в Курській області рф.

Про це пише Telegraf.news, повідомляє Громадське.

Навчання проводилися під керівництвом міністра внутрішніх справ Білорусі Івана Кубракова. За його словами, під час навчань не тільки підготували особовий склад і спецтехніку, а й «провели роботу з населенням».

«Головне для нас — гарантувати безпеку населення, не допустивши прориву бойовиків у населені пункти. Вони мають бути знищені ще на підходах», — зазначив Кубраков.

Водночас він додав, що жителі прикордонного регіону «знають про події в сусідній країні», а тому влада Білорусі «не допустить хаосу».

Бої в Курській області

Перші неофіційні повідомлення про прорив кордону в Курській області з’явилися 7 серпня. На цьому тлі лідер росії володимир путін заявив про «масштабну провокацію» з боку України.

Президент України Володимир Зеленський уперше підтвердив бої на Курщині 12 серпня. Станом на 27 серпня Україна контролювала 1294 км² російської території, передавав головнокомандувач ЗСУ. За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно за 8 кілометрів углиб росії.

За словами Зеленського, наступ на Курщину — частина великої операції, «щоб примусити рф до справедливого миру». Зокрема, ця операція дала змогу уникнути послаблення позицій України та окупації Сумщини, а ще перехопити у росії ініціативу. Також операція «стала найбільшою інвестицією» України у процес звільнення своїх громадян з російського полону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянку оштрафували за оформлення фіктивної інвалідності для виїзду чоловіка за кордон
Сьогодні, 16:45
Росіяни обстріляли цивільне судно з українською пшеницею, яку везли до Єгипту
Сьогодні, 16:27
У Білорусі провели військові навчання «з урахуванням ситуації в Курській області»
Сьогодні, 15:43
Уночі російський «шахед» пролетів біля Хмельницької АЕС
Сьогодні, 15:15
Волинянка виборола «золото» на міжнародному турнірі з метання молота
Сьогодні, 14:45
Схожі новини
На Рівненщині порушники ледь не підірвалися на мінах, намагаючись потрапити до Білорусі, – ДПСУ На Рівненщині порушники ледь не підірвалися на мінах, намагаючись потрапити до Білорусі, – ДПСУ
06 вересень, 13:08
Щонайменше 6 російських «шахедів» залетіли сьогодні вночі в Білорусь Щонайменше 6 російських «шахедів» залетіли сьогодні вночі в Білорусь
27 серпень, 13:42
ISW проаналізував дії режиму Лукашенка на кордоні з Україною ISW проаналізував дії режиму Лукашенка на кордоні з Україною
27 серпень, 10:51
МЗС України закликало Білорусь відвести війська від кордону: там помічені «вагнерівці» МЗС України закликало Білорусь відвести війська від кордону: там помічені «вагнерівці»
26 серпень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вчителька та британський режисер отримали звання «Почесний громадянин Волині»
Сьогодні, 17:11
 0
Волинянку оштрафували за оформлення фіктивної інвалідності для виїзду чоловіка за кордон
Сьогодні, 16:45
 0
Росіяни обстріляли цивільне судно з українською пшеницею, яку везли до Єгипту
Сьогодні, 16:27
 0
У Білорусі провели військові навчання «з урахуванням ситуації в Курській області»
Сьогодні, 15:43
 0
Уночі російський «шахед» пролетів біля Хмельницької АЕС
Сьогодні, 15:15
 0
Медіа
відео
1/8