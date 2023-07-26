Волинянку оштрафували за оформлення фіктивної інвалідності для виїзду чоловіка за кордон

Тетяні Клокол за фіктивне оформлення II групи інвалідності.



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Жінка предʼявила підроблений документ у пункті пропуску «Устилуг», аби вивезти чоловіка за кордон, втім її затримали прикордонники. За скоєне обвинуваченій призначили 68 тис. грн штрафу.



Як йдеться у вироку суду від 10 вересня, у 2023 році Тетяна Клокол домовилась через Telegram із невстановленою слідством особою про оформлення II групи інвалідності. Жінка надала свої персональні дані й згодом отримала підроблений акт огляду медико-соціальної експертної комісії та пенсійне посвідчення. 7 травня 2024 року обвинувачена приїхала зі своїм чоловіком до пункту пропуску «Устилуг» Волинської області, де предʼявила документи про II групу інвалідності. Працівники Державної прикордонної служби України виявили ознаки підробки й затримали жінку. У суді Тетяна Клокол свою вину визнала.



Суддя Андрій Каліщук визнав волинянку винною за ч.1 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч.3 і 4 ст. 358 (підроблення офіційних документів та їх використання) й призначив штраф у розмірі 68 тис. грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимир-Волинський міський суд виніс вирокза фіктивне оформлення II групи інвалідності.Про це пише ZAXID.NET Жінка предʼявила підроблений документ у пункті пропуску «Устилуг», аби вивезти чоловіка за кордон, втім її затримали прикордонники. За скоєне обвинуваченій призначили 68 тис. грн штрафу.Як йдеться у вироку суду від 10 вересня, у 2023 році Тетяна Клокол домовилась через Telegram із невстановленою слідством особою про оформлення II групи інвалідності. Жінка надала свої персональні дані й згодом отримала підроблений акт огляду медико-соціальної експертної комісії та пенсійне посвідчення. 7 травня 2024 року обвинувачена приїхала зі своїм чоловіком до пункту пропуску «Устилуг» Волинської області, де предʼявила документи про II групу інвалідності. Працівники Державної прикордонної служби України виявили ознаки підробки й затримали жінку. У суді Тетяна Клокол свою вину визнала.Суддявизнав волинянку винною за ч.1 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч.3 і 4 ст. 358 (підроблення офіційних документів та їх використання) й призначив штраф у розмірі 68 тис. грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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