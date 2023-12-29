Вчителька та британський режисер отримали звання «Почесний громадянин Волині»

Ольга Березан і британський режисер Тоні Палмер отримали звання почесних громадян Волинської області. Відповідні рішення ухвалили під час пленарного засідання сесії обласної ради 12 вересня.



Як розповіла в коментарі Світлана Хороша, волинській освітянці присвоїли це звання за багаторічну сумлінну і плідну працю, активну професійну діяльність, значний особистий внесок у розвиток науки та освіти.



"Ольга Березан — це вчителька хімії, заслужений вчитель України і жителька Нововолинська. Вона є вчителем у Нововолинському науковому ліцеї, засновником якого є Волинська обласна Рада. Ольга Веніамінівна також є авторкою великої кількості збірників задач і методичок із підготовки до ЗНО. Її учні займають призові місця на олімпіадах, в тому числі всеукраїнських", — сказала посадовиця.



Щодо присвоєння звання "Почесного громадянина Волині" британському режисеру Тоні Палмеру до облради звернулася Устилузька міська рада, зазначила начальниця відділу Волиньради Світлана Хороша.



"Вони клопотали про присвоєння звання цьому режисеру. Він (Тоні Палмер — ред.) велику частину свого життя пропагував життя і діяльність композитора Ігоря Стравінського. Він також презентував документальний фільм, який був випущений до 100-річчя до дня народження Стравінського", — додала посадовиця.



На сайті обласної ради сказано, що востаннє статус "Почесний громадянин Волині" присвоювали у 2021 році. Станом на 12 вересня 2024 року це звання мають 25 людей.



Довідково: Звання "Почесний громадянин Волині" передбачає преміювання — одноразову матеріальну виплату у розмірі 10 мінімальних заробітних плат, що здійснюється коштом обласного бюджету, за винятком випадків, коли звання "Почесний громадянин Волині" присвоюється для іноземців або посмертно. З 1 квітня 2024-го мінімальна зарплата в Україні становить 8 тисяч гривень.

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