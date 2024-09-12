Росіяни обстріляли цивільне судно з українською пшеницею, яку везли до Єгипту





Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише



За попередніми даними, люди не загинули. Україна очікує на реакцію світу на цей напад.



"Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу", – наголосив президент.



Росіяни неодноразово атакували гуманітарні та торгові вантажі в Чорному морі.



Сьогодні ворог також обстріляв місію Червоного хреста в Донецькій області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія обстріляла в Чорному морі вантаж пшениці, яка призначалася для Єгипту. Ворог завдав удару по цивільному судну одразу після його виходу з територіальних вод.Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише LB.ua За попередніми даними, люди не загинули. Україна очікує на реакцію світу на цей напад."Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу", – наголосив президент.Росіяни неодноразово атакували гуманітарні та торгові вантажі в Чорному морі.Сьогодні ворог також обстріляв місію Червоного хреста в Донецькій області.

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