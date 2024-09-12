Росіяни обстріляли цивільне судно з українською пшеницею, яку везли до Єгипту

Росіяни обстріляли цивільне судно з українською пшеницею, яку везли до Єгипту
Російська армія обстріляла в Чорному морі вантаж пшениці, яка призначалася для Єгипту. Ворог завдав удару по цивільному судну одразу після його виходу з територіальних вод.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише LB.ua.

За попередніми даними, люди не загинули. Україна очікує на реакцію світу на цей напад.

"Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу", – наголосив президент.

Росіяни неодноразово атакували гуманітарні та торгові вантажі в Чорному морі.

Сьогодні ворог також обстріляв місію Червоного хреста в Донецькій області.

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Теги: Росія, Україна, війна
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