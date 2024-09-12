Росіяни обстріляли цивільне судно з українською пшеницею, яку везли до Єгипту
Сьогодні, 16:27
Російська армія обстріляла в Чорному морі вантаж пшениці, яка призначалася для Єгипту. Ворог завдав удару по цивільному судну одразу після його виходу з територіальних вод.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише LB.ua.
За попередніми даними, люди не загинули. Україна очікує на реакцію світу на цей напад.
"Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу", – наголосив президент.
Росіяни неодноразово атакували гуманітарні та торгові вантажі в Чорному морі.
Сьогодні ворог також обстріляв місію Червоного хреста в Донецькій області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише LB.ua.
За попередніми даними, люди не загинули. Україна очікує на реакцію світу на цей напад.
"Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу", – наголосив президент.
Росіяни неодноразово атакували гуманітарні та торгові вантажі в Чорному морі.
Сьогодні ворог також обстріляв місію Червоного хреста в Донецькій області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянку оштрафували за оформлення фіктивної інвалідності для виїзду чоловіка за кордон
Сьогодні, 16:45
Росіяни обстріляли цивільне судно з українською пшеницею, яку везли до Єгипту
Сьогодні, 16:27
Уночі російський «шахед» пролетів біля Хмельницької АЕС
Сьогодні, 15:15