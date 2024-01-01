Уночі російський «шахед» пролетів біля Хмельницької АЕС





Про це Сергій Тюрін.



Пізніше цей "шахед" був збитий силами протиповітряної оборони.



"Росія свідомо прокладає маршрути ракет та ударних дронів так, щоб це проходило зокрема над атомними обʼєктами України, це вже не вперше. Це - частина російської терористичної тактики. Саме тому президент Володимир Зеленський, всі представники нашої держави так активно звертаються до партнерів щодо посилення ППО та збільшення тиску на агресора. І важливо, щоб на всіх рівнях це було зрозуміло – зміцнення повітряного щита України захищає всіх, хто цінує життя", - зазначив Тюрін.



Він подякував силам ППО за ефективну роботу та ліквідацію загрози для обʼєктів критичної інфраструктури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час нічної атаки один з російських дронів пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької атомної електростанції.Про це повідомив голова Хмельницької ОВАПізніше цей "шахед" був збитий силами протиповітряної оборони."Росія свідомо прокладає маршрути ракет та ударних дронів так, щоб це проходило зокрема над атомними обʼєктами України, це вже не вперше. Це - частина російської терористичної тактики. Саме тому президент Володимир Зеленський, всі представники нашої держави так активно звертаються до партнерів щодо посилення ППО та збільшення тиску на агресора. І важливо, щоб на всіх рівнях це було зрозуміло – зміцнення повітряного щита України захищає всіх, хто цінує життя", - зазначив Тюрін.Він подякував силам ППО за ефективну роботу та ліквідацію загрози для обʼєктів критичної інфраструктури.

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