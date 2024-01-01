Волиняни попрощалися з Героєм Валерієм Осіповим
Сьогодні, 14:10
У Володимирі на Волині краяни сьогодні, 12 вересня, провели в останню путь полеглого військовослужбовця Валерія Осіпова.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Здається, що і небо плакало, омиваючи слізьми тих, хто прийшов сьогодні до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, аби провести в останню земну дорогу 37-річного володимирчанина Валерія Осіпова.
Молоде життя іще одного чоловіка, який не встиг створити власну сім'ю та народити дітей, покладене на вівтар нашої свободи та територіальної цілісності.
Солдат Валерій Осіпов загинув в останній день літа під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку.
«Важка ноша втрати найріднішої людини упала на плечі осиротілої матері та сестри. Щирі вам співчуття... Дякуємо воїну Валерію за його подвиг, який завжди пам'ятатимемо та шануватимемо. Вічна слава Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.
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Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Здається, що і небо плакало, омиваючи слізьми тих, хто прийшов сьогодні до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, аби провести в останню земну дорогу 37-річного володимирчанина Валерія Осіпова.
Молоде життя іще одного чоловіка, який не встиг створити власну сім'ю та народити дітей, покладене на вівтар нашої свободи та територіальної цілісності.
Солдат Валерій Осіпов загинув в останній день літа під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку.
«Важка ноша втрати найріднішої людини упала на плечі осиротілої матері та сестри. Щирі вам співчуття... Дякуємо воїну Валерію за його подвиг, який завжди пам'ятатимемо та шануватимемо. Вічна слава Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.
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