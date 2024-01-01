На Бахмутському напрямку загинув Герой з Волині Валерій Осіпов
Сьогодні, 17:20
На війні загинув Герой з Волині Валерій Осіпов.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"На жаль, і сьогоднішній день не обійшовся без сумної звістки для нашої громади.
Сповіщення про загибель рідної людини отримала іще одна сім'я жителів Володимира - солдата Осіпова Валерія Ігоровича.
37-річний військовослужбовець загинув 31 серпня на Бахмутському напрямку під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини.
Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Валерія Осіпова.
Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про день та час похорону повідомлять пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"На жаль, і сьогоднішній день не обійшовся без сумної звістки для нашої громади.
Сповіщення про загибель рідної людини отримала іще одна сім'я жителів Володимира - солдата Осіпова Валерія Ігоровича.
37-річний військовослужбовець загинув 31 серпня на Бахмутському напрямку під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини.
Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Валерія Осіпова.
Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про день та час похорону повідомлять пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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