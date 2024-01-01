На Бахмутському напрямку загинув Герой з Волині Валерій Осіпов

На Бахмутському напрямку загинув Герой з Волині Валерій Осіпов
На війні загинув Герой з Волині Валерій Осіпов.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"На жаль, і сьогоднішній день не обійшовся без сумної звістки для нашої громади.

Сповіщення про загибель рідної людини отримала іще одна сім'я жителів Володимира - солдата Осіпова Валерія Ігоровича.

37-річний військовослужбовець загинув 31 серпня на Бахмутському напрямку під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини.

Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Валерія Осіпова.

Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про день та час похорону повідомлять пізніше.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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