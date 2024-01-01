Зеленський нагородив Волинський прикордонний загін почесною відзнакою

Зеленський нагородив Волинський прикордонний загін почесною відзнакою
Шостий прикордонний Волинський загін Державної прикордонної служби України нагородили почесною відзнакою "За мужність та відвагу".

Про це сказано в указі президента України Володимира Зеленського від 6 вересня 2024 року, пише Суспільне.

Колективну нагороду загін отримав за мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України.

Як розповіла в коментарі Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, волинські прикордонники виконують бойові завдання на сході України з початку повномасштабної війни.

"Комендатура швидкого реагування вже втретє перебуває на передовій, мужньо захищаючи Україну та самовіддано виконуючи завдання з оборони України. Двічі прикордонники виконували бойові завдання на Донеччині, а зараз стоять на захисті країни в Харківській області", — зазначила речниця Волинського загону.

Довідково: Стрічка "За мужність та відвагу" — це почесна відзнака, встановлена президентом України для відзначення особливих бойових заслуг, мужності, відваги та героїзму особового складу військових частин ЗСУ, НГУ, ДПСУ, СБУ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, ведення бойових дій та виконання бойових (спеціальних) завдань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський нагородив Волинський прикордонний загін почесною відзнакою
Сьогодні, 18:27
У поліції Волині презентували десятий підрозділ, обладнаний системою Custody Records
Сьогодні, 17:50
На Бахмутському напрямку загинув Герой з Волині Валерій Осіпов
Сьогодні, 17:20
На Харківщині загинув Герой з Волині Леонід Сосницький
Сьогодні, 16:50
У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» можливі черги через збій в роботі польської митниці
Сьогодні, 16:31
Схожі новини
На Бахмутському напрямку загинув Герой з Волині Валерій Осіпов На Бахмутському напрямку загинув Герой з Волині Валерій Осіпов
Сьогодні, 17:20
На Харківщині загинув Герой з Волині Леонід Сосницький На Харківщині загинув Герой з Волині Леонід Сосницький
Сьогодні, 16:50
Обірвалося життя Героя з Волині Миколи Линника Обірвалося життя Героя з Волині Миколи Линника
Сьогодні, 13:46
Дружині загиблого Героя з Волині, підполковника Юрія Стебленка вручили його посмертну нагороду Дружині загиблого Героя з Волині, підполковника Юрія Стебленка вручили його посмертну нагороду
05 вересень, 14:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський нагородив Волинський прикордонний загін почесною відзнакою
Сьогодні, 18:27
 0
У поліції Волині презентували десятий підрозділ, обладнаний системою Custody Records
Сьогодні, 17:50
 0
На Бахмутському напрямку загинув Герой з Волині Валерій Осіпов
Сьогодні, 17:20
 0
На Харківщині загинув Герой з Волині Леонід Сосницький
Сьогодні, 16:50
 0
У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» можливі черги через збій в роботі польської митниці
Сьогодні, 16:31
 0
Медіа
відео
1/8