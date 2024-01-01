Зеленський нагородив Волинський прикордонний загін почесною відзнакою





Про це сказано в указі президента України Володимира Зеленського від 6 вересня 2024 року, пише



Колективну нагороду загін отримав за мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України.



Як розповіла в коментарі Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, волинські прикордонники виконують бойові завдання на сході України з початку повномасштабної війни.



"Комендатура швидкого реагування вже втретє перебуває на передовій, мужньо захищаючи Україну та самовіддано виконуючи завдання з оборони України. Двічі прикордонники виконували бойові завдання на Донеччині, а зараз стоять на захисті країни в Харківській області", — зазначила речниця Волинського загону.



Довідково: Стрічка "За мужність та відвагу" — це почесна відзнака, встановлена президентом України для відзначення особливих бойових заслуг, мужності, відваги та героїзму особового складу військових частин ЗСУ, НГУ, ДПСУ, СБУ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, ведення бойових дій та виконання бойових (спеціальних) завдань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шостий прикордонний Волинський загін Державної прикордонної служби України нагородили почесною відзнакою "За мужність та відвагу".Про це сказано в указі президента України Володимира Зеленського від 6 вересня 2024 року, пише Суспільне Колективну нагороду загін отримав за мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України.Як розповіла в коментарі Суспільному речниця Волинського прикордонного загону, волинські прикордонники виконують бойові завдання на сході України з початку повномасштабної війни."Комендатура швидкого реагування вже втретє перебуває на передовій, мужньо захищаючи Україну та самовіддано виконуючи завдання з оборони України. Двічі прикордонники виконували бойові завдання на Донеччині, а зараз стоять на захисті країни в Харківській області", — зазначила речниця Волинського загону.Стрічка "За мужність та відвагу" — це почесна відзнака, встановлена президентом України для відзначення особливих бойових заслуг, мужності, відваги та героїзму особового складу військових частин ЗСУ, НГУ, ДПСУ, СБУ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, ведення бойових дій та виконання бойових (спеціальних) завдань.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію