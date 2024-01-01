Шмигаль: росія готує наступні масовані удари по енергосистемі — є розвіддані

Шмигаль: росія готує наступні масовані удари по енергосистемі — є розвіддані
Росія вже проводить підготовку до нових масованих атак на українську енергосистему.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді, пише Громадське.

Очільник уряду запевнив, що у разі, якщо ситуація в енергосистемі не зміниться, то зима може минути без відключень.

«Але ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої "розкоші" просто жити спокійно, їхня терористична й геноцидна політика буде продовжуватись», — заявив Шмигаль.

За його словами, Україна вже знає розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні та дронові удари по енергосистемі. Премʼєр додав: «Якщо будуть далі атаки продовжуватись — ми зробили все необхідне».

Що з енергосистемою України?

Наразі ситуація в енергосистемі залишається складною через значні пошкодження енергетичних об’єктів унаслідок масованих ворожих атак на енергетику. Загалом Україна втратила 9 ГВт генерувальних потужностей, а війська росії продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру, особливо в прифронтових та прикордонних регіонах. Під обстріли найчастіше потрапляють підстанції та лінії електропередачі.

Улітку активно тривала масштабна ремонтна кампанія та відновлення енергооб’єктів для підготовки до осінньо-зимового періоду. Також на рівень споживання вплинула спека.

А 26 серпня війська росії провели найбільшу масовану атаку, націлившись на енергетичну інфраструктуру України.

Окупанти застосували різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, «кинджали». Загалом вони запустили по Україні понад сотню ракет різних типів та близько сотні «шахедів», повідомив президент Володимир Зеленський. Протиповітряна оборона збила над Україною 102 ракети та 99 ударних безпілотників.

Загалом 15 областей постраждали внаслідок російської масованої атаки. «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла, а згодом — за графіком.

Відтоді в усій Україні відновили обмеження енергопостачання, а втім, уже завтра, 7 вересня, відключень не прогнозують.

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Теги: Росія, Україна, війна
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