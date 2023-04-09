Відключень електроенергії на Волині 7 вересня не буде

Відключень електроенергії на Волині 7 вересня не буде
У суботу 7 вересня у Волинській області графіки погодинного відключення електроенергії застосовуватись не будуть.

Про це повідомили у НЕК «Укренерго».

У компанії повідомили, що на суботу, 7 вересня не встановлено обмеження споживання електричної енергії.

Відключень електроенергії на Волині 7 вересня не буде

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Теги: електроенергія, Волиньобленерго, аварійні відключення
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