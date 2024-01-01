На Волині перекинувся бус, водія госпіталізували

На Волині перекинувся бус, водія госпіталізували
На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувався чоловік.

Про це повідомляє "БУГ".

6-го вересня на обʼїзній з Устилуга на Ковель сталася аварія.

Як стало відомо БУГу з власних джерел, водій їхав сам, без пасажирів.

Його госпіталізували в лікарню. Ймовірно, чоловік заснув та не впорався з керуванням, адже повертався з-за кордону.

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Теги: ДТП, Волинь
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