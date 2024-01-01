На Волині перекинувся бус, водія госпіталізували
Сьогодні, 21:22
На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувався чоловік.
Про це повідомляє "БУГ".
6-го вересня на обʼїзній з Устилуга на Ковель сталася аварія.
Як стало відомо БУГу з власних джерел, водій їхав сам, без пасажирів.
Його госпіталізували в лікарню. Ймовірно, чоловік заснув та не впорався з керуванням, адже повертався з-за кордону.
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Про це повідомляє "БУГ".
6-го вересня на обʼїзній з Устилуга на Ковель сталася аварія.
Як стало відомо БУГу з власних джерел, водій їхав сам, без пасажирів.
Його госпіталізували в лікарню. Ймовірно, чоловік заснув та не впорався з керуванням, адже повертався з-за кордону.
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