На Волині перекинувся бус, водія госпіталізували





Про це повідомляє



6-го вересня на обʼїзній з Устилуга на Ковель сталася аварія.



Як стало відомо БУГу з власних джерел, водій їхав сам, без пасажирів.



Його госпіталізували в лікарню. Ймовірно, чоловік заснув та не впорався з керуванням, адже повертався з-за кордону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувався чоловік.Про це повідомляє "БУГ". 6-го вересня на обʼїзній з Устилуга на Ковель сталася аварія.Як стало відомо БУГу з власних джерел, водій їхав сам, без пасажирів.Його госпіталізували в лікарню. Ймовірно, чоловік заснув та не впорався з керуванням, адже повертався з-за кордону.

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