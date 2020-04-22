На Волині третю добу поспіль гасять лісову пожежу. ВІДЕО

На Волині третю добу поспіль гасять лісову пожежу. ВІДЕО
Третю добу триває ліквідація пожежі у лісі неподалік села Яромель Луцького району. У ніч на 5 вересня загоряння вдалося локалізувати.

Станом на 6 вересня вогонь ще виникає на окремих ділянках, однак загрози поширення на сусідні села немає. Про це повідомляє Суспльне, посилаючись на фахівця відділу Держслужби з надзвичайних ситуацій у Волинській області Тараса Качура.
На Волині третю добу поспіль гасять лісову пожежу. ВІДЕО

Помічник лісничого Муравищенського лісництва Вадим Трофимюк розповів, що вогонь виник на їхній території. Третю добу він разом із колегами з пожежної лісової охорони та підрозділами ДСНС гасить пожежу на різних ділянках.
На Волині третю добу поспіль гасять лісову пожежу. ВІДЕО

"В нас є пожежна машина, ми тут цілодобово, є інші лісництва задіяні. Працюю 7 років, але з такими масштабами я вперше зіштовхуюсь. Ми все обгорали, ми далі його не пускаємо. Те, що вітер дме і підіймає – ми його заново підгашуємо", — сказав чоловік.

Поруч працює техніка та пожежники із селища Маневичі. Начальник караулу 13-ї державної пожежно-рятувальної частини Анатолій Ремінський розповів: його підрозділ заступив на зміну вранці. Роботи багато, зазначив рятувальник, автоцистерни постійно підвозять воду для гасіння.
На Волині третю добу поспіль гасять лісову пожежу. ВІДЕО

"Наше завдання – відбити осередок пожежі, тобто в тому місці, де ми є, не дати розповсюдитись йому на нові місця, тобто, на молоді насадження дерев. Тут нашої пожежної частини вже третій виїзд, в нас 4 чоловіки особового складу та на озброєнні одна цистерн", — зазначив пожежник.
На Волині третю добу поспіль гасять лісову пожежу. ВІДЕО


Вогонь поширився на території в декілька десятків гектарів, зазначив начальник відділу охорони та захисту лісу Ківерцівського лісового господарства Віктор Мосійчук. З його слів, завдані пожежею збитки поки рано підраховувати, адже є ризики нових загорянь.

"Маємо лісову пожежу орієнтовною площею 20 га, площа уточнюється. Пожежу локалізовано було вчора, зараз чергуємо особовим складом для запобігання повторного виникнення пожежі", — зазначив лісівник.
На Волині третю добу поспіль гасять лісову пожежу. ВІДЕО

Роботу ускладнює суха спекотна погода й те, що на цій території є багато торф’яників, що тліють і продовжують горіти, розповів фахівець відділу обласного управління ДСНС Волині Тарас Качур. Територія має багато чагарників, які горять у важкодоступних для техніки та людей місцях.

"Коли вітер починає підійматися, починає роздмухуватися плюс місцевість пісок і торф, торфокрихта, залежі від 30 до 50 см. Вона нагрівається, вітром роздмухується, як попіл, і починає розгорятися. Плюс щільні зарості в лісі", — говорить рятувальник.
На Волині третю добу поспіль гасять лісову пожежу. ВІДЕО

Речниця Поліського лісового офісу Світлана Думська зазначила, що попередня версія причини масштабного загоряння — людський фактор, тобто підпал.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, ліс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна отримає від Нідерландів матеріали для технічного обслуговування F-16
Сьогодні, 23:19
На Волині третю добу поспіль гасять лісову пожежу. ВІДЕО
Сьогодні, 22:46
У Луцьку розпочали прийом заявок на конкурс «Бюджет участі 4.5.0.»
Сьогодні, 22:07
На Волині перекинувся бус, водія госпіталізували
Сьогодні, 21:22
Відключень електроенергії на Волині 7 вересня не буде
Сьогодні, 20:41
Схожі новини
На Великдень невідомі підпалили волинський ліс. ФОТО На Великдень невідомі підпалили волинський ліс. ФОТО
22 квітень, 2020, 08:10
На Волині горіла суха трава На Волині горіла суха трава
14 квітень, 2018, 16:49
Гунчик хоче більших штафів для паліїв лісу Гунчик хоче більших штафів для паліїв лісу
11 серпень, 2016, 19:42
У Луцькій громаді горить ліс: на пожежі працюють 40 рятувальників. ВІДЕО У Луцькій громаді горить ліс: на пожежі працюють 40 рятувальників. ВІДЕО
05 вересень, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна отримає від Нідерландів матеріали для технічного обслуговування F-16
Сьогодні, 23:19
 0
На Волині третю добу поспіль гасять лісову пожежу. ВІДЕО
Сьогодні, 22:46
 0
У Луцьку розпочали прийом заявок на конкурс «Бюджет участі 4.5.0.»
Сьогодні, 22:07
 0
Прибирання квартири після смерті: професійний підхід до відновлення житлового простору
Сьогодні, 21:48
 0
На Волині перекинувся бус, водія госпіталізували
Сьогодні, 21:22
 0
Медіа
відео
1/8