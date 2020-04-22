На Волині третю добу поспіль гасять лісову пожежу. ВІДЕО

Третю добу триває ліквідація пожежі у лісі неподалік села Яромель Луцького району. У ніч на 5 вересня загоряння вдалося локалізувати.Станом на 6 вересня вогонь ще виникає на окремих ділянках, однак загрози поширення на сусідні села немає. Про це повідомляє Суспльне, посилаючись на фахівця відділу Держслужби з надзвичайних ситуацій у Волинській областіПомічник лісничого Муравищенського лісництварозповів, що вогонь виник на їхній території. Третю добу він разом із колегами з пожежної лісової охорони та підрозділами ДСНС гасить пожежу на різних ділянках."В нас є пожежна машина, ми тут цілодобово, є інші лісництва задіяні. Працюю 7 років, але з такими масштабами я вперше зіштовхуюсь. Ми все обгорали, ми далі його не пускаємо. Те, що вітер дме і підіймає – ми його заново підгашуємо", — сказав чоловік.Поруч працює техніка та пожежники із селища Маневичі. Начальник караулу 13-ї державної пожежно-рятувальної частинирозповів: його підрозділ заступив на зміну вранці. Роботи багато, зазначив рятувальник, автоцистерни постійно підвозять воду для гасіння."Наше завдання – відбити осередок пожежі, тобто в тому місці, де ми є, не дати розповсюдитись йому на нові місця, тобто, на молоді насадження дерев. Тут нашої пожежної частини вже третій виїзд, в нас 4 чоловіки особового складу та на озброєнні одна цистерн", — зазначив пожежник.Вогонь поширився на території в декілька десятків гектарів, зазначив начальник відділу охорони та захисту лісу Ківерцівського лісового господарства Віктор Мосійчук. З його слів, завдані пожежею збитки поки рано підраховувати, адже є ризики нових загорянь."Маємо лісову пожежу орієнтовною площею 20 га, площа уточнюється. Пожежу локалізовано було вчора, зараз чергуємо особовим складом для запобігання повторного виникнення пожежі", — зазначив лісівник.Роботу ускладнює суха спекотна погода й те, що на цій території є багато торф’яників, що тліють і продовжують горіти, розповів фахівець відділу обласного управління ДСНС Волині Тарас Качур. Територія має багато чагарників, які горять у важкодоступних для техніки та людей місцях."Коли вітер починає підійматися, починає роздмухуватися плюс місцевість пісок і торф, торфокрихта, залежі від 30 до 50 см. Вона нагрівається, вітром роздмухується, як попіл, і починає розгорятися. Плюс щільні зарості в лісі", — говорить рятувальник.Речниця Поліського лісового офісузазначила, що попередня версія причини масштабного загоряння — людський фактор, тобто підпал.