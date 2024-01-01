Україна отримає від Нідерландів матеріали для технічного обслуговування F-16





Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс, - пише



На засіданні Контактної групи з оборони України, яке відбулося на авіабазі Рамштайн у Німеччині, Брекелманс оголосив про допомогу Україні, повідомляється на сайті МО Нідерландів.



"Літакам F-16 потрібні допоміжні матеріали та запасні частини для обслуговування, інакше вони не зможуть літати. Нідерланди поставлять матеріалів на суму 80 мільйонів євро. Крім великої кількості запасних частин, сюди входять генератори, невеликі транспортні засоби, основні матеріали для обслуговування, спеціальні інструменти та драбини. За допомогою ракет класу "повітря-повітря" Україна може збивати ворожі літаки", - зазначив міністр.



Нагадаємо, днями прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф оголосив про надання пакету допомоги Україні на понад 200 млн євро.



Також повідомлялося, що Нідерланди купують десятки мобільних радарів для України. Вони будуть передані до кінця поточного року.



Крім того, Нідерланди виділяють 300 млн євро на боєприпаси для F-16 для України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нідерланди планують надати Україні обладнання та матеріали для технічного обслуговування українських винищувачів F-16, а також ракети класу "повітря-повітря".Про це заявив міністр оборони Нідерландів, - пише "Кореспондент" На засіданні Контактної групи з оборони України, яке відбулося на авіабазі Рамштайн у Німеччині, Брекелманс оголосив про допомогу Україні, повідомляється на сайті МО Нідерландів."Літакам F-16 потрібні допоміжні матеріали та запасні частини для обслуговування, інакше вони не зможуть літати. Нідерланди поставлять матеріалів на суму 80 мільйонів євро. Крім великої кількості запасних частин, сюди входять генератори, невеликі транспортні засоби, основні матеріали для обслуговування, спеціальні інструменти та драбини. За допомогою ракет класу "повітря-повітря" Україна може збивати ворожі літаки", - зазначив міністр.Нагадаємо, днями прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф оголосив про надання пакету допомоги Україні на понад 200 млн євро.Також повідомлялося, що Нідерланди купують десятки мобільних радарів для України. Вони будуть передані до кінця поточного року.Крім того, Нідерланди виділяють 300 млн євро на боєприпаси для F-16 для України.

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