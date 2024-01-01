Волинські пожежники-добровольці долучилися до гасіння будинку. ВІДЕО

На Волині команда добровільного пожежного формування ліквідували пожежу в будинку у селі Тростянець.Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.Вогнеборці-добровольці команди з села Озеро Ківерцівськоі громади разом з рятувальниками 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці ліквідували пожежу в житловому будинку."Гарний приклад для наслідування щодо створення добровільних пожежних формувань", - йдеться у дописі.Голова БФ «Шведський центр допомоги»розповів, що відкриття новоствореного підрозділу відбулося 31 серпня . Пожежа в селі Тростянець. За цей час команда здійснила три виїзди.За сприяння благодійного фонду «Шведський центр допомоги», добровільний підрозділ отримав на озброєння пожежно-рятувальний автомобіль та пожежну автодрабину, комплекти спеціального обладнання, бойовий одяг і захисне спорядження.