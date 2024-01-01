Волинські пожежники-добровольці долучилися до гасіння будинку. ВІДЕО

Волинські пожежники-добровольці долучилися до гасіння будинку. ВІДЕО
На Волині команда добровільного пожежного формування ліквідували пожежу в будинку у селі Тростянець.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.

Вогнеборці-добровольці команди з села Озеро Ківерцівськоі громади разом з рятувальниками 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці ліквідували пожежу в житловому будинку.

"Гарний приклад для наслідування щодо створення добровільних пожежних формувань", - йдеться у дописі.



Голова БФ «Шведський центр допомоги» Сергій Порохнавець розповів, що відкриття новоствореного підрозділу відбулося 31 серпня . Пожежа в селі Тростянець. За цей час команда здійснила три виїзди.

За сприяння благодійного фонду «Шведський центр допомоги», добровільний підрозділ отримав на озброєння пожежно-рятувальний автомобіль та пожежну автодрабину, комплекти спеціального обладнання, бойовий одяг і захисне спорядження.

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Теги: Волинь, Тростянець, пожежа, ДСНС
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