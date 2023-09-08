Волиняни за кошти з благодійного концерту придбали воїнам антени-підсилювачі. ВІДЕО

Воїни волинської бригади отримали важливі на полі бою антени-підсилювачі.Про це повідомили у 100 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ."Ковельська районна рада спільно з благодійною організацією «Дія Добро Допомога» за кошти, виручені під час благодійного заходу «Подякуй захиснику», який відбувся у Ковелі в середині серпня, придбали та передали бійцям-аеророзвідникам 100 омбр антени-підсилювачі, які є дуже необхідними для виконання бойових завдань на східному напрямку", - йдеться у дописі на сторінці підрозділу.