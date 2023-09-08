Волиняни за кошти з благодійного концерту придбали воїнам антени-підсилювачі. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Воїни волинської бригади отримали важливі на полі бою антени-підсилювачі.
Про це повідомили у 100 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ.
"Ковельська районна рада спільно з благодійною організацією «Дія Добро Допомога» за кошти, виручені під час благодійного заходу «Подякуй захиснику», який відбувся у Ковелі в середині серпня, придбали та передали бійцям-аеророзвідникам 100 омбр антени-підсилювачі, які є дуже необхідними для виконання бойових завдань на східному напрямку", - йдеться у дописі на сторінці підрозділу.
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Про це повідомили у 100 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ.
"Ковельська районна рада спільно з благодійною організацією «Дія Добро Допомога» за кошти, виручені під час благодійного заходу «Подякуй захиснику», який відбувся у Ковелі в середині серпня, придбали та передали бійцям-аеророзвідникам 100 омбр антени-підсилювачі, які є дуже необхідними для виконання бойових завдань на східному напрямку", - йдеться у дописі на сторінці підрозділу.
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