Литва виділить для України 10 мільйонів євро на ракети-дрони «Паляниця»

Литва виділить для України 10 мільйонів євро на ракети-дрони «Паляниця»
Литва передасть Україна 10 мільйонів євро. Ці кошти будуть направлені на закупівлю ракет-дронів українського виробництва "Паляниця".

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів Олександр Камишін за підсумками засідання робочої групи на військовій базі Рамштайн.

За його словами, було отримано підтвердження від міністра оборони Литви щодо виділення 10 мільйонів євро на закупівлю української ракети-дрона "Паляниця".

"Скоро ще більше російських міст вивчатимуть такі милозвучні українські слова", - написав Камишін.

Що передувало
На День незалежності, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський повідомив про перше успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця" А вже наступного дня він показав українську ракету-дрон "Паляниця".

Варто також зауважити, що за словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова одна ракета-дрон "Паляниця" коштує менше ніж 1 мільйон доларів. Тобто виділених Литвою коштів має вистачити на 10 ракет.

Про те, що відомо про українську зброю - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Раніше у Міністерстві з питань стратегічних галузей та промисловості повідомляли, що Україна має можливості для виробництва понад 3 млн безпілотників різних типів щорічно.

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Теги: Паляниця, війна, ракети-дрони, Литва, гроші
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