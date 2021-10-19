Ще чотири пам'ятники на Волині не підлягають занесенню до Держреєстру, – Мінкульт

Міністерство культури та інформаційної політики України видало наказ про визнання ще чотирьох пам'яток історії на Волині такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, об’єктів культурної спадщини.Відповідний наказ опублікували на сайті, - повідомляє Суспільне.Згідно з рішенням Мінкульту ці "памʼятки історії" можуть бути перенесені, бо вони вже не мають історичної та культурної цінностей.До переліку об’єктів культурної спадщини у Волинській області, які визнаються такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України увійшли по два об'єкти у Володимирському та Ковельському районах.Пам’ятний знак на місці бою прикордонників 3-ї Машівської прикордонної. комендатури 90-го Володимир-Волинського прикордонного загону на території села Зимне.Пам’ятник радянським прикордонникам у місті Нововолинськ, на проспекті Незалежності.Меморіал на честь робітників локомотивного депо, що загинули в роки громадянської і Великої Вітчизняної війни м. Ковель, сквер локомотивного депо.Пам’ятник на честь радянських воїнів у Ковелі.Перегляд пам'яток зробили на підставі подань Волинської військової адміністрації та обласного Департаменту культури, молоді та спорту.