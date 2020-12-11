Випив літр горілки: на Волині у п'яного водія забрали автомобіль і «впаяли» 34 тисяч штрафу
Сьогодні, 08:25
У Рожищі суд покарав водія за повторне керування у стані алкогольного сп'яніння
Про це йдеться у постанові від 3 вересня, передає Район.Рожище.
Суддя Рожищенського районного суду Вячеслав Требик виніс рішення у справі водія, якого вдруге затримали за кермом у нетверезому стані.
Інцидент стався 25 серпня на вулиці Миру в селі Доросині, що є центром однойменної громади. Чоловіка зупинили вночі за кермом автомобіля Citroën Berlingo із показником алкоголю в крові 3,46 проміле, що в 17 разів перевищує допустиму норму.
Як з'ясувалося, це не перший випадок порушення. У травні водія вже штрафували на 17 тисяч гривень і позбавили прав на рік за подібне правопорушення.
На суді чоловік визнав свою провину, пояснивши, що напередодні випив літр горілки на святкуванні.
У результаті суд оштрафував водія на 34 тисячі гривень та позбавив його прав на три роки, а також вилучив автомобіль. Водій також має сплатити судовий збір у розмірі 605 гривень.
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Про це йдеться у постанові від 3 вересня, передає Район.Рожище.
Суддя Рожищенського районного суду Вячеслав Требик виніс рішення у справі водія, якого вдруге затримали за кермом у нетверезому стані.
Інцидент стався 25 серпня на вулиці Миру в селі Доросині, що є центром однойменної громади. Чоловіка зупинили вночі за кермом автомобіля Citroën Berlingo із показником алкоголю в крові 3,46 проміле, що в 17 разів перевищує допустиму норму.
Як з'ясувалося, це не перший випадок порушення. У травні водія вже штрафували на 17 тисяч гривень і позбавили прав на рік за подібне правопорушення.
На суді чоловік визнав свою провину, пояснивши, що напередодні випив літр горілки на святкуванні.
У результаті суд оштрафував водія на 34 тисячі гривень та позбавив його прав на три роки, а також вилучив автомобіль. Водій також має сплатити судовий збір у розмірі 605 гривень.
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Випив літр горілки: на Волині у п'яного водія забрали автомобіль і «впаяли» 34 тисяч штрафу
Сьогодні, 08:25