Випив літр горілки: на Волині у п'яного водія забрали автомобіль і «впаяли» 34 тисяч штрафу

Випив літр горілки: на Волині у п'яного водія забрали автомобіль і «впаяли» 34 тисяч штрафу
У Рожищі суд покарав водія за повторне керування у стані алкогольного сп'яніння

Про це йдеться у постанові від 3 вересня, передає Район.Рожище.

Суддя Рожищенського районного суду Вячеслав Требик виніс рішення у справі водія, якого вдруге затримали за кермом у нетверезому стані.

Інцидент стався 25 серпня на вулиці Миру в селі Доросині, що є центром однойменної громади. Чоловіка зупинили вночі за кермом автомобіля Citroën Berlingo із показником алкоголю в крові 3,46 проміле, що в 17 разів перевищує допустиму норму.

Як з'ясувалося, це не перший випадок порушення. У травні водія вже штрафували на 17 тисяч гривень і позбавили прав на рік за подібне правопорушення.

На суді чоловік визнав свою провину, пояснивши, що напередодні випив літр горілки на святкуванні.

У результаті суд оштрафував водія на 34 тисячі гривень та позбавив його прав на три роки, а також вилучив автомобіль. Водій також має сплатити судовий збір у розмірі 605 гривень.

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Теги: Волинь, Рожище, штраф, порушення
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