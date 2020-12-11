Випив літр горілки: на Волині у п'яного водія забрали автомобіль і «впаяли» 34 тисяч штрафу





Про це йдеться у постанові від 3 вересня, передає



Суддя Рожищенського районного суду Вячеслав Требик виніс рішення у справі водія, якого вдруге затримали за кермом у нетверезому стані.



Інцидент стався 25 серпня на вулиці Миру в селі Доросині, що є центром однойменної громади. Чоловіка зупинили вночі за кермом автомобіля Citroën Berlingo із показником алкоголю в крові 3,46 проміле, що в 17 разів перевищує допустиму норму.



Як з'ясувалося, це не перший випадок порушення. У травні водія вже штрафували на 17 тисяч гривень і позбавили прав на рік за подібне правопорушення.



На суді чоловік визнав свою провину, пояснивши, що напередодні випив літр горілки на святкуванні.



У результаті суд оштрафував водія на 34 тисячі гривень та позбавив його прав на три роки, а також вилучив автомобіль. Водій також має сплатити судовий збір у розмірі 605 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищі суд покарав водія за повторне керування у стані алкогольного сп'янінняПро це йдеться у постанові від 3 вересня, передає Район.Рожище Суддя Рожищенського районного суду Вячеслав Требик виніс рішення у справі водія, якого вдруге затримали за кермом у нетверезому стані.Інцидент стався 25 серпня на вулиці Миру в селі Доросині, що є центром однойменної громади. Чоловіка зупинили вночі за кермом автомобіля Citroën Berlingo із показником алкоголю в крові 3,46 проміле, що в 17 разів перевищує допустиму норму.Як з'ясувалося, це не перший випадок порушення. У травні водія вже штрафували на 17 тисяч гривень і позбавили прав на рік за подібне правопорушення.На суді чоловік визнав свою провину, пояснивши, що напередодні випив літр горілки на святкуванні.У результаті суд оштрафував водія на 34 тисячі гривень та позбавив його прав на три роки, а також вилучив автомобіль. Водій також має сплатити судовий збір у розмірі 605 гривень.

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