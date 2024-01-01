На Волині легковик збив дитину на велосипеді





Про це пише інформагентство



Як розповіли очевидці, водій легковика здійснив наїзд на велосипедиста. Дитина отримала тілесні ушкодження.



На місце викликали швидку та поліцію.



У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що медики виїжджали на ДТП. На місці події оглядали одного пацієнта. Неповнолітній хлопець отримав забої та садна.



Його для огляду швидкою доправили у Володимирське ТМО.



Відомо, що після надання медичної допомоги дитину відпустили додому.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неподалік села Новосілки у Володимирському районі на Волині вчора, 6 вересня, сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це пише інформагентство Волинські новини Як розповіли очевидці, водій легковика здійснив. Дитина отримала тілесні ушкодження.На місце викликали швидку та поліцію.У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що медики виїжджали на ДТП. На місці події оглядали одного пацієнта. Неповнолітній хлопець отримав забої та садна.Його для огляду швидкою доправили у Володимирське ТМО.Відомо, що після надання медичної допомоги дитину відпустили додому.

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