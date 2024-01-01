Сумна звістка: на Харківщині поліг Герой Павло Ковальчук із Волині

Сумна звістка: на Харківщині поліг Герой Павло Ковальчук із Волині
До Нововолинська надійшла скорботна звістка про загибель на Харківщині військовослужбовця Павла Ковальчука.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

«Знову маємо втрату на фронті», - йдеться у повідомленні.

За його словами, 5 вересня у Харківській області загинув Захисник Павло Ковальчук, 1998 року народження. Житель Нововолинська.

«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!» - зазначив Карпус.

Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Сумна звістка: на Харківщині поліг Герой Павло Ковальчук із Волині

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Теги: загиблі, війна
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