Сумна звістка: на Харківщині поліг Герой Павло Ковальчук із Волині
Сьогодні, 11:04
До Нововолинська надійшла скорботна звістка про загибель на Харківщині військовослужбовця Павла Ковальчука.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Знову маємо втрату на фронті», - йдеться у повідомленні.
За його словами, 5 вересня у Харківській області загинув Захисник Павло Ковальчук, 1998 року народження. Житель Нововолинська.
«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!» - зазначив Карпус.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Знову маємо втрату на фронті», - йдеться у повідомленні.
За його словами, 5 вересня у Харківській області загинув Захисник Павло Ковальчук, 1998 року народження. Житель Нововолинська.
«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!» - зазначив Карпус.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
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