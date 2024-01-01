Біля Верховної Ради знайшли уламки збитого російського БПЛА

Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого беспілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України.Про це у телеграмі повідомляє Верховна Рада.Приміщення українського парламенту не пошкоджено.Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 7 вересня силами української ППО було збито 58 ударних БпЛА. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 67-ми "Шахедів".Ворог атакував ударними БпЛА з російських Курська та Єйська, а також з Криму.Окрім 58 БПЛА, ще 6 безпілотників – вийшли з підконтрольного повітряного простору України,та тимчасово окупованої Луганщини.Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України.