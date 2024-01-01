Біля Верховної Ради знайшли уламки збитого російського БПЛА

Біля Верховної Ради знайшли уламки збитого російського БПЛА
Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого беспілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України.

Про це у телеграмі повідомляє Верховна Рада.

Приміщення українського парламенту не пошкоджено.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 7 вересня силами української ППО було збито 58 ударних БпЛА. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 67-ми "Шахедів".

Ворог атакував ударними БпЛА з російських Курська та Єйська, а також з Криму.

Окрім 58 БПЛА, ще 6 безпілотників – вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини.

Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України.

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Теги: обстріл, росія
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