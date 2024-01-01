Біля Верховної Ради знайшли уламки збитого російського БПЛА
Сьогодні, 11:46
Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого беспілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України.
Про це у телеграмі повідомляє Верховна Рада.
Приміщення українського парламенту не пошкоджено.
Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 7 вересня силами української ППО було збито 58 ударних БпЛА. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 67-ми "Шахедів".
Ворог атакував ударними БпЛА з російських Курська та Єйська, а також з Криму.
Окрім 58 БПЛА, ще 6 безпілотників – вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини.
Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України.
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Про це у телеграмі повідомляє Верховна Рада.
Приміщення українського парламенту не пошкоджено.
Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 7 вересня силами української ППО було збито 58 ударних БпЛА. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 67-ми "Шахедів".
Ворог атакував ударними БпЛА з російських Курська та Єйська, а також з Криму.
Окрім 58 БПЛА, ще 6 безпілотників – вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини.
Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України.
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