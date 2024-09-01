Генштаб Білорусі визнав порушення кордону дронами рф, але зробив вигляд, що не знає, чиї вони





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"Сьогодні вночі, 5 вересня, було зафіксовано факт порушення державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі, імовірно, безпілотними літальними апаратами", - сказав начальник головного штабу, перший заступник командувача ВПС Сергій Фролов.



За його словами, було прийнято рішення на знищення БПЛА. "За цим фактом проводиться перевірка", зазначив військовий.



Білоруський військовий жодним чином не обмовився про те, що це були безпілотники, які запустила Росія по Україні.



З вечора 4 вересня російські війська запускали на територію України ударні БпЛА.



"Беларускі Гаюн" повідомляв, що в ніч на 5 вересня близько 1.00 два ударні дрони "Шахед" залетіли у Гомельську область Білорусі з Чернігівської області. Білоруські військові підняли в небо винищувачі, у Гомельському районі чути вибухи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У білоруському Генштабі заявили, що вночі 5 вересня на територію країни залетіли російські безпілотники і їх довелося збивати, однак зробили вигляд, що не знають, звідки БПЛА були запущені.Про це пише Українська правда з посиланням на Міноборони Білорусі, провладне видання "Белта"."Сьогодні вночі, 5 вересня, було зафіксовано факт порушення державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі, імовірно, безпілотними літальними апаратами", - сказав начальник головного штабу, перший заступник командувача ВПСЗа його словами, було прийнято рішення на знищення БПЛА. "За цим фактом проводиться перевірка", зазначив військовий.Білоруський військовий жодним чином не обмовився про те, що це були безпілотники, які запустила Росія по Україні.З вечора 4 вересня російські війська запускали на територію України ударні БпЛА."Беларускі Гаюн" повідомляв, що в ніч на 5 вересня близько 1.00 два ударні дрони "Шахед" залетіли у Гомельську область Білорусі з Чернігівської області. Білоруські військові підняли в небо винищувачі, у Гомельському районі чути вибухи.

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