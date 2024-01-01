Дружині загиблого Героя з Волині, підполковника Юрія Стебленка вручили його посмертну нагороду

Дружині загиблого Героя з Волині, підполковника Юрія Стебленка вручили його посмертну нагороду
У Ківерцях Хвилиною мовчання вшанували пам'ять підполковника поліції, бійця Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» Стеблянка Юрія Володимировича та усіх полеглих захисників України.

Про це повідомляють у Ківерцівській громаді.

Міський голова Олександр Ковальчук та помічник начальника Департаменту поліції особливого призначення «Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» підполковник поліції В’ячеслав Вусінський вручили державну відзнаку вдові підполковника - Тетяні Стеблянко.

На церемонії вручення нагороди, яка розпочалася спільним виконанням Державного Гімну України, були присутні: донечка загиблого бійця – Марійка, заступники міського голови, депутати міської ради, бойові побратими, колишні колеги Героя-захисника - співробітники поліції, громадськість.

Зачитав Указ Президента України № 335 від 17 травня 2024 року та вручив нагороду вдові підполковник поліції В’ячеслав Вусінський, зазначивши, що виконує почесну й водночас сумну місію, бо вручає державну нагороду Герою, на жаль, посмертно.

"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, здійснення заходів із забезпечення Національної безпеки й оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії російської федерації, за вірність Присязі поліцейського Указом Президента України нагороджується (посмертно) орденом "За мужність" ІІІ ступеня підполковник поліції Стеблянко Юрій Володимирович. Він загинув, як справжній герой – не зрадивши присязі, на полі двобою з жорстоким ворогом. Я не знаю, як можна зменшити біль Вашої втрати. Потрібно вірити в Бога і пам’ятати про Героя, адже він буде жити стільки, скільки житиме пам’ять про нього", - зазначив він.
Дружині загиблого Героя з Волині, підполковника Юрія Стебленка вручили його посмертну нагороду

Міський голова Олександр Ковальчук подарував вдові Героя квіти та пообіцяв усіляку підтримку осиротілій багатодітній родині, адже без батька залишилося три донечки, зауваживши:
Дружині загиблого Героя з Волині, підполковника Юрія Стебленка вручили його посмертну нагороду

"Ніхто й ніщо не зможе применшити біль від втрати чоловіка, батька. Ми докладемо усіх зусиль, аби допомагати Вам у вирішенні будь яких питань. На жаль, війна триває вже третій рік. Вона жахлива. Війна несе за собою не лише розруху, але й забирає життя найкращих синів і дочок України. Світла пам’ять про їхній подвиг житиме вічно у серцях вдячних земляків. Герої не вмирають!"
Дружині загиблого Героя з Волині, підполковника Юрія Стебленка вручили його посмертну нагороду
Дружині загиблого Героя з Волині, підполковника Юрія Стебленка вручили його посмертну нагороду
Дружині загиблого Героя з Волині, підполковника Юрія Стебленка вручили його посмертну нагороду
Дружині загиблого Героя з Волині, підполковника Юрія Стебленка вручили його посмертну нагороду

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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