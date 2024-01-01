Ексочільницю інтернату на Волині судили за шахрайство і підробку документів

Шацький районний суд виніс вирок тимчасово виконувачці обов’язків директора Заболоттівської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату. Жінку звинуватили у шахрайстві та підробці документів.



Про це



Обвинувачена - уродженка села Заболоття, заміжня, раніше не судима.



Згідно з матеріалами справи, у період з травня 2018 року по червень 2021 року підсудна вносила неправдиві дані до табелів обліку робочого часу деяких працівників навчального закладу. В документах очільниця спецшколи зазначала, що вони перебували на роботі, хоча насправді - були відсутні на робочому місці та не виконували покладені на них обов’язки.



Діяла обвинувачена в змові з цим же працівниками, матеріали щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження. Серед них є як педагоги, так і інший персонал.



На підставі підроблених документів співробітникам інтернату нараховувалася заробітна плата. Це призвело до незаконного заволодіння коштами Управління освіти й науки Волинської обласної державної адміністрації загальною сумою понад 50 000 гривень.



Під час досудового розслідування підозрювала визнала свою провину та відшкодувала завдані збитки. У судовому засіданні теж щиро розкаялася у скоєному.



Суд визнав директорку винною за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. У зв’язку із закінченням строків давності справи про підробку документів, вона була звільнена від покарання. За шахрайство суд призначив їй штраф у розмірі 52 700 гривень. Також із засудженої стягнули судові витрати на проведення експертиз загальною сумою понад 20 000 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! виніс вирок тимчасово виконувачці обов’язків директора. Жінку звинуватили у шахрайстві та підробці документів.Про це йдеться у вироку від 23 серпня.Обвинувачена - уродженка села Заболоття, заміжня, раніше не судима.Згідно з матеріалами справи, у період з травня 2018 року по червень 2021 року підсудна вносила неправдиві дані до табелів обліку робочого часу деяких працівників навчального закладу. В документах очільниця спецшколи зазначала, що вони перебували на роботі, хоча насправді - були відсутні на робочому місці та не виконували покладені на них обов’язки.Діяла обвинувачена в змові з цим же працівниками, матеріали щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження. Серед них є як педагоги, так і інший персонал.На підставі підроблених документів співробітникам інтернату нараховувалася заробітна плата. Це призвело до незаконного заволодіння коштами Управління освіти й науки Волинської обласної державної адміністрації загальною сумою понадПід час досудового розслідування підозрювала визнала свою провину та відшкодувала завдані збитки. У судовому засіданні теж щиро розкаялася у скоєному.Суд визнав директорку винною за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. У зв’язку із закінченням строків давності справи про підробку документів, вона була звільнена від покарання. За шахрайство суд призначив їй штраф у розмірі 52 700 гривень. Також із засудженої стягнули судові витрати на проведення експертиз загальною сумою понад 20 000 гривень.

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