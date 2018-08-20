На Волині у ставку втопився 61-річний чоловік





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



4 вересня ввечері працівники пожежно-рятувального підрозділу з міста Ковеля дістали тіло людини з ставку в селі Старі Кошари Ковельського району.



Особа загиблого - Анатолій Г., 1963 р.н., проживає в Ковельському районі с. Старі Кошари. Обставини події з’ясовують правоохоронці.



"Закликаємо громадян суворо дотримуватись правил відпочинку на водоймах, не заходити у воду в нетверезому стані, купатись там, де є рятувальні пости!" - наголошують рятувальники

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники пожежно-рятувального підрозділу підняли з дна ставка у селі Старі Кошари на Ковельщині тіло людини.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.4 вересня ввечері працівники пожежно-рятувального підрозділу з міста Ковеля дістали тіло людини з ставку в селі Старі Кошари Ковельського району.Особа загиблого - Анатолій Г., 1963 р.н., проживає в Ковельському районі с. Старі Кошари. Обставини події з’ясовують правоохоронці."Закликаємо громадян суворо дотримуватись правил відпочинку на водоймах, не заходити у воду в нетверезому стані, купатись там, де є рятувальні пости!" - наголошують рятувальники

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