На Волині у ставку втопився 61-річний чоловік
Сьогодні, 12:42
Працівники пожежно-рятувального підрозділу підняли з дна ставка у селі Старі Кошари на Ковельщині тіло людини.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
4 вересня ввечері працівники пожежно-рятувального підрозділу з міста Ковеля дістали тіло людини з ставку в селі Старі Кошари Ковельського району.
Особа загиблого - Анатолій Г., 1963 р.н., проживає в Ковельському районі с. Старі Кошари. Обставини події з’ясовують правоохоронці.
"Закликаємо громадян суворо дотримуватись правил відпочинку на водоймах, не заходити у воду в нетверезому стані, купатись там, де є рятувальні пости!" - наголошують рятувальники
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
4 вересня ввечері працівники пожежно-рятувального підрозділу з міста Ковеля дістали тіло людини з ставку в селі Старі Кошари Ковельського району.
Особа загиблого - Анатолій Г., 1963 р.н., проживає в Ковельському районі с. Старі Кошари. Обставини події з’ясовують правоохоронці.
"Закликаємо громадян суворо дотримуватись правил відпочинку на водоймах, не заходити у воду в нетверезому стані, купатись там, де є рятувальні пости!" - наголошують рятувальники
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