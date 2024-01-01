Здійснив 6 пострілів: чоловіку, який у Луцьку посягнув на життя військового ТЦК, повідомили про підозру

Здійснив 6 пострілів: чоловіку, який у Луцьку посягнув на життя військового ТЦК, повідомили про підозру
Чоловіку, який стріляв із рушниці у військових ТЦК на Волині, повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 40-річному уродженцю Дніпропетровщини за фактом замаху на вбивство військовослужбовця, у зв'язку з його діяльністю щодо охорони громадського порядку (ст. 348 КК України).

За даними слідства, цьогоріч, 27 серпня, підозрюваний, споряджений мисливською зброєю і патронами, вистрелив у напрямку військовослужбовця, який охороняв приміщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки в м. Луцьку. Надалі здійснив ще 5 пострілів у напрямку режимного об’єкту. Військові відкрили вогонь у відповідь, тож чоловік втік з місця події. Після проведених слідчо-оперативних заходів було встановлено місце перебування стрільця, а він сам затриманий спецпризначенцями поліції КОРД.

Внаслідок стрілянини один із військових отримав травми лівої щоки, передпліччя і живота та був госпіталізований. Його стан стабільний.

Правоохоронці вилучили зброю та скерували на експертизу. Мотиви такої поведінки з’ясовуються.

Наразі прокурори скерували до суду клопотання щодо обрання для підозрюваного міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Здійснив 6 пострілів: чоловіку, який у Луцьку посягнув на життя військового ТЦК, повідомили про підозру

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Волинській області.

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Теги: Луцьк, ТЦК, стрілянина
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