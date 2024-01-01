Здійснив 6 пострілів: чоловіку, який у Луцьку посягнув на життя військового ТЦК, повідомили про підозру

Чоловіку, який, повідомили про підозру.Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 40-річному уродженцю Дніпропетровщини за фактом замаху на вбивство військовослужбовця, у зв'язку з його діяльністю щодо охорони громадського порядку (ст. 348 КК України).За даними слідства, цьогоріч, 27 серпня, підозрюваний, споряджений мисливською зброєю і патронами, вистрелив у напрямку військовослужбовця, який охороняв приміщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки в м. Луцьку. Надалі здійснив ще 5 пострілів у напрямку режимного об’єкту. Військові відкрили вогонь у відповідь, тож чоловік втік з місця події. Після проведених слідчо-оперативних заходів було встановлено місце перебування стрільця, а він сам затриманий спецпризначенцями поліції КОРД.Внаслідок стрілянини один із військових отримав травми лівої щоки, передпліччя і живота та був госпіталізований. Його стан стабільний.Правоохоронці вилучили зброю та скерували на експертизу. Мотиви такої поведінки з’ясовуються.Наразі прокурори скерували до суду клопотання щодо обрання для підозрюваного міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Волинській області.