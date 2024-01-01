На Волині чоловік стріляв із рушниці по патрульних

КОРД поліції Волині затримав чоловіка, який стріляв з рушниці по патрульних.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився учора, 4 вересня, у селі Зміїнець Луцького району. За фактом посягання на життя правоохоронця слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 Кримінального кодексу України.Ввечері на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що хворий сусід тривалий час не виходить на вулицю. Для з’ясування обставин на місце направився наряд управління патрульної поліції.Коли поліцейські підійшли до вказаного будинку, чоловік вистрілив по них з мисливської рушниці.Із залученням бійців спецпідрозділу КОРД зловмисника затримали. Це – місцевий житель, пенсіонер.Ніхто із поліцейських не постраждав.Мисливську рушницю правоохоронці вилучили. Її направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Нині вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні інкримінованого злочину та обрання запобіжного заходу.Досудове розслідування триває.