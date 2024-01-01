На Волині чоловік стріляв із рушниці по патрульних

На Волині чоловік стріляв із рушниці по патрульних
КОРД поліції Волині затримав чоловіка, який стріляв з рушниці по патрульних.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився учора, 4 вересня, у селі Зміїнець Луцького району. За фактом посягання на життя правоохоронця слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 Кримінального кодексу України.

Ввечері на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що хворий сусід тривалий час не виходить на вулицю. Для з’ясування обставин на місце направився наряд управління патрульної поліції.

Коли поліцейські підійшли до вказаного будинку, чоловік вистрілив по них з мисливської рушниці.

Із залученням бійців спецпідрозділу КОРД зловмисника затримали. Це – місцевий житель, пенсіонер.

Ніхто із поліцейських не постраждав.

Мисливську рушницю правоохоронці вилучили. Її направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні інкримінованого злочину та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, поліцейські, стрілянина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Здійснив 6 пострілів: чоловіку, який у Луцьку посягнув на життя військового ТЦК, повідомили про підозру
Сьогодні, 12:15
У Луцьку 30-річна водійка зіткнулася з автівкою: є постраждалий
Сьогодні, 12:07
На Волині чоловік стріляв із рушниці по патрульних
Сьогодні, 12:01
ППО збила 60 «шахедів»: один з них полетів у Білорусь
Сьогодні, 11:37
У Курській області загинув Герой з Волині Дмитро Матіюк
Сьогодні, 11:01
Схожі новини
Волинські поліцейські відвели на свято Першого дзвоника дітей загиблого на війні колеги Романа Гіренка Волинські поліцейські відвели на свято Першого дзвоника дітей загиблого на війні колеги Романа Гіренка
03 вересень, 10:15
Волинські поліцейські долучилися до здачі крові Волинські поліцейські долучилися до здачі крові
21 серпень, 13:37
На Волині поліцейські їхали на виклик про домашнє насильство, а виявили незаконний арсенал зброї На Волині поліцейські їхали на виклик про домашнє насильство, а виявили незаконний арсенал зброї
19 серпень, 13:15
Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій, щоб нищити ворога
06 серпень, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Здійснив 6 пострілів: чоловіку, який у Луцьку посягнув на життя військового ТЦК, повідомили про підозру
Сьогодні, 12:15
 0
У Луцьку 30-річна водійка зіткнулася з автівкою: є постраждалий
Сьогодні, 12:07
 0
На Волині чоловік стріляв із рушниці по патрульних
Сьогодні, 12:01
 0
ППО збила 60 «шахедів»: один з них полетів у Білорусь
Сьогодні, 11:37
 0
У Курській області загинув Герой з Волині Дмитро Матіюк
Сьогодні, 11:01
 0
Медіа
відео
1/8