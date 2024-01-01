У Курській області загинув Герой з Волині Дмитро Матіюк
Сьогодні, 11:01
У Курській області загинув Герой з Волині Дмитро Матіюк.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Чергова сумна звістка надійшла у нашу громаду.
31 серпня під час виконання бойового завдання у Курській області героїчно загинув мешканець села Суходоли матрос Дмитро Васильович Матіюк, 1985 року народження.
Висловлюю щирі співчуття доньці та брату нашого захисника, усій родині, близьким, друзям та побратимам.
Вічна пам’ять та наша довічна шана Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про місце і час похорону буде повідомлено згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Чергова сумна звістка надійшла у нашу громаду.
31 серпня під час виконання бойового завдання у Курській області героїчно загинув мешканець села Суходоли матрос Дмитро Васильович Матіюк, 1985 року народження.
Висловлюю щирі співчуття доньці та брату нашого захисника, усій родині, близьким, друзям та побратимам.
Вічна пам’ять та наша довічна шана Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про місце і час похорону буде повідомлено згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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