28-річний волинянин за 12 тисяч євро переправляв за кордон військовозобов`язаних чоловіків

28-річний волинянин за 12 тисяч євро переправляв за кордон військовозобов`язаних чоловіків
На Волині оперативники управління міграційної поліції заблокували стійкий канал незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники управління міграційної поліції та оперативники 2 відділу 6 управління ДВКР СБУ спільно зі слідчими СВ Луцького РУП ГУНП в області, за інформаційно-аналітичної підтримки відділу кримінального аналізу та за процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури задокументували злочинну діяльність волинянина, який організував канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

28-річний житель Луцького району за грошову винагороду налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб через держкордон України. За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

За налагодженою схемою зловмисник вносив ухилянтів в систему «Шлях», що дозволяло їм безперешкодно виїжджати за межі України. Винагорода за такі дії становила 12000 євро.

Правоохоронці затримали волинянина після отримання винагороди за організацію здійснення переправлення військовозобов’язаного через кордон України.

Крім того, за місцем проживання та в автомобілі фігуранта поліцейські провели санкціоновані обшуки під час яких виявили та вилучили речові докази по справі: гроші в національній та іноземній валюті, мобільні телефони, документи та інше.

Слідчі затримали його в порядку статті 208 КПК України та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Судом, за клопотанням слідчого, підозрюваному обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
28-річний волинянин за 12 тисяч євро переправляв за кордон військовозобов`язаних чоловіків

Триває слідство.
28-річний волинянин за 12 тисяч євро переправляв за кордон військовозобов`язаних чоловіків

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинянин, кордон, ухилянти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відсьогодні у Луцьку перекриють дві вулиці для руху транспорту
Сьогодні, 10:41
28-річний волинянин за 12 тисяч євро переправляв за кордон військовозобов`язаних чоловіків
Сьогодні, 10:16
На Покровському напрямку українські воїни відбили 52 штурми, - Генштаб
Сьогодні, 10:10
У Луцькій громаді горить ліс: на пожежі працюють 40 рятувальників
Сьогодні, 09:40
У Луцьку на вулиці Ранковій горіло підприємство. ФОТО
Сьогодні, 09:23
Схожі новини
3 тисячі доларів за пакет документів: судитимуть волинянина, який допоміг 16 ухилянтам виїхати за кордон 3 тисячі доларів за пакет документів: судитимуть волинянина, який допоміг 16 ухилянтам виїхати за кордон
01 травень, 2023, 13:50
На Закарпатті волинянин на гумовому човні намагався перетнути кордон На Закарпатті волинянин на гумовому човні намагався перетнути кордон
22 квітень, 2023, 14:17
35-річний волинянин за 2500 доларів переправляв ухилянтів за кордон: зловмисника затримали 35-річний волинянин за 2500 доларів переправляв ухилянтів за кордон: зловмисника затримали
29 листопад, 2022, 14:33
Переправляли ухилянтів за 5 тисяч доларів: на Волині двом чоловікам повідомили про підозру Переправляли ухилянтів за 5 тисяч доларів: на Волині двом чоловікам повідомили про підозру
25 березень, 16:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відсьогодні у Луцьку перекриють дві вулиці для руху транспорту
Сьогодні, 10:41
 0
28-річний волинянин за 12 тисяч євро переправляв за кордон військовозобов`язаних чоловіків
Сьогодні, 10:16
 0
На Покровському напрямку українські воїни відбили 52 штурми, - Генштаб
Сьогодні, 10:10
 0
У Луцькій громаді горить ліс: на пожежі працюють 40 рятувальників
Сьогодні, 09:40
 0
У Луцьку на вулиці Ранковій горіло підприємство. ФОТО
Сьогодні, 09:23
 0
Медіа
відео
1/8